Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со третьим кварталом 2025 года цены выросли на 1,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 59,4%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 1,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 3,5%.Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 2,1%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 2,5%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 260 лари, белого – 3 574, а зеленого – 4 318.В четвертом квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 230 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 562 лари, а зеленый каркас – 4 085 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установления и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

