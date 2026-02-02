Грузия
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари 02.02.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823489_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_736518f481598f57d471ec70048ad36f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со третьим кварталом 2025 года цены выросли на 1,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 59,4%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 1,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 3,5%.Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 2,1%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 2,5%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 260 лари, белого – 3 574, а зеленого – 4 318.В четвертом квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 230 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 562 лари, а зеленый каркас – 4 085 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установления и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

09:01 02.02.2026 (обновлено: 09:19 02.02.2026)
Средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со третьим кварталом 2025 года цены выросли на 1,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 59,4%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 1,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 3,5%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район

Средняя стоимость кв. м, лари

Мтацминда

6 738

Ваке

5 874

Чугурети

4 353

Сабуртало

4 313

Крцаниси

4 181

Дидубе

4 054

Надзаладеви

3 978

Исани

3 854

Глдани

3 731

Самгори

3 549

Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению со третьим кварталом 2025 года, повысились на 2,1%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2024 года – выросли на 2,5%.
Цены на новые дома в Тбилиси

Район

Средняя стоимость кв. м, лари

Мтацминда

4 594

Ваке

4 311

Сабуртало

3 504

Дидубе

3 369

Самгори

3 121

Исани

3 110

Чугурети

3 088

Глдани

2 985

Крцаниси

2 830

Надзаладеви

2 660

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четвертом квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 260 лари, белого – 3 574, а зеленого – 4 318.
В четвертом квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 230 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 562 лари, а зеленый каркас – 4 085 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установления и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
