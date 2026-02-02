https://sputnik-georgia.ru/20260202/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-fevralya-2026-296900522.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2026

По православному церковному календарю 2 февраля отмечают день памяти святых Евфимия, Инны, Пинны, Риммы, Васса, Евсевия, Евтихия, Василида и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфимий ВеликийПо церковному календарю 2 февраля поминают преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке.Родился будущий святой в городе Мелитины близ реки Евфрат. Родители Евфимия, долгое время не имевшие детей, принесли обет посвятить будущего ребенка Богу. Отец вскоре после рождения сына умер, а мать, исполняя обет, отдала мальчика на воспитание своему брату-священнику.Со временем Евфимий принял монашество, и ему поручили управление всеми городскими обителями. Но преподобный жаждал настоящего монашеского подвига – безмолвия и аскезы. Тайно оставив город, он отправился на Святую Землю, где вместе с преподобным Феоктистом поселился в горной пещере.К подвижникам вскоре присоединились другие иноки, и Евфимий стал духовником братии. Преподобного за подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры назвали Великим.В поисках безмолвия и одиночества иногда он жил в пустыне и пещерах. А после его возвращения некоторые из братии видели, как огонь сходил с небес и окружал святого Евфимия, когда он совершал Божественную литургию. По молитвам преподобного не раз случались чудеса. Святой скончался в 473 году.Преподобный Евфимий, подобно Антонию Великому в Египте, стал вдохновителем и основоположником монашеского движения в Палестине.Инна, Пинна и РиммаПо церковному календарю 2 февраля поминают святых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.Будущие святые были славяне из Малой Скифии, которые своей проповедью обратили многих язычников в истинную веру и крестили их.Князь варваров, разгневавшись, принуждал проповедников принести жертву идолам. Когда исповедники отказались поклониться идолам, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.Имена Инна, Пинна и Римма, первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.Святые мученикиПо церковному календарю 2 февраля поминают мучеников Вассу, Евсевия, Евтихия и Василида, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Будущие святые были придворными императора Диоклитиана. Став свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта, они, уверовав, приняли крещение.Мучеников подвергли жестоким пыткам. Вассу, закопав в землю по пояс, изрубили, Евсевия, повесив вниз головой, рассекли пополам, Евтихия, привязав к столбам за руки и ноги, разорвали на части, а Василиду разрезали ножом живот. Произошло это в 303 году.ИмениныПо церковному календарю 2 февраля именины отмечают Инна, Римма, Ефим, Захар, Лев, Лаврентий и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

2026

