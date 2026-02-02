https://sputnik-georgia.ru/20260202/komu-v-gruzii-zapretyat-chlenstvo-v-politicheskikh-partiyakh-296922112.html

Кому в Грузии запретят членство в политических партиях

Кому в Грузии запретят членство в политических партиях

Sputnik Грузия

Новые правила вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и опубликования на законодательном вестнике 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T11:51+0400

2026-02-02T11:51+0400

2026-02-02T13:13+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275631181_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ce39c7630c015462999c45b944571a7f.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению проекта закона "О политических объединениях граждан", согласно которому части граждан Грузии запретят быть членами партий. Согласно новшеству, запрет на членство в партиях Грузии распространится на лиц получающих финансирование полностью или частично на основании трудового контракта с "организацией проводящей интересы иностранной силы". Запрет будет действовать в течение восьми лет с того календарного года, когда были последние перечисления.Под "организацией, проводящей интересы иностранной силы", в данном случае будут считаться следующие структуры: Иностранной силой предоставляющей доход считаются: Новые правила вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и опубликования на законодательном вестнике. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, парламент грузии