Кому в Грузии запретят членство в политических партиях
Новые правила вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и опубликования на законодательном вестнике 02.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению проекта закона "О политических объединениях граждан", согласно которому части граждан Грузии запретят быть членами партий. Согласно новшеству, запрет на членство в партиях Грузии распространится на лиц получающих финансирование полностью или частично на основании трудового контракта с "организацией проводящей интересы иностранной силы". Запрет будет действовать в течение восьми лет с того календарного года, когда были последние перечисления.Под "организацией, проводящей интересы иностранной силы", в данном случае будут считаться следующие структуры: Иностранной силой предоставляющей доход считаются: Новые правила вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и опубликования на законодательном вестнике.
Кому в Грузии запретят членство в политических партиях
11:51 02.02.2026 (обновлено: 13:13 02.02.2026)
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению проекта закона "О политических объединениях граждан", согласно которому части граждан Грузии запретят быть членами партий.
Согласно новшеству, запрет на членство в партиях Грузии распространится на лиц получающих финансирование полностью или частично на основании трудового контракта с "организацией проводящей интересы иностранной силы".
Запрет будет действовать в течение восьми лет с того календарного года, когда были последние перечисления.
Под "организацией, проводящей интересы иностранной силы", в данном случае будут считаться следующие структуры:
любое некоммерческое или непредпринимательское лицо, основанное не государством, получающее не менее 20% дохода от иностранной силы;
вещатели, получающие не менее 20% некоммерческого финансирования от иностранной силы;
юридические лица, владеющие печатным изданием СМИ, получающие 20% некоммерческого дохода от иностранной силы;
юридические лица, которые владеют интернет-доменом или интернет хостингом используемом для распространения информации на грузинском языке, получающие 20% некоммерческого дохода от иностранной силы.
Иностранной силой предоставляющей доход считаются:
субъект системы иностранного государства
юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом
основанная на основании зарубежного или международного законодательства организация (фонд, ассоциация, корпорация, союз и так далее).
Новые правила вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и опубликования на законодательном вестнике.