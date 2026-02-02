https://sputnik-georgia.ru/20260202/lavrov-provodit-vstrechu-s-generalnym-sekretarem-odkb-masadykovym-296961198.html
2026-02-02T16:00+0400
2026-02-02T16:00+0400
2026-02-04T16:42+0400
видео, мультимедиа, россия, сергей лавров
Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым
16:00 02.02.2026 (обновлено: 16:42 04.02.2026)
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым в Москве. Прямая трансляция.