Минсельхоз Грузии потратит десятки миллионов на ирригацию
Минсельхоз Грузии потратит десятки миллионов на ирригацию
Sputnik Грузия
В 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом Поти, которое защитит город от наводнений 02.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Минсельхоз Грузии выделил на реконструкцию мелиорационной инфраструктуры около 83 миллионов лари, заявил генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Гигла Тамазашвили. С конца 2012 года, после прихода к власти "Грузинская мечта", началось интенсивное финансирование сектора мелиорации земель из государственного бюджета и форсированное восстановление инфраструктуры по всей стране. На сегодняшний день площадь орошаемых сельскохозяйственных земель увеличилась до 165 тысяч гектаров. Он также рассказал о важных проектах, которые будут реализованы в этом году. "Заложен фундамент для строительства двух водохранилищ: первое – водохранилище Илто, предпроектные исследования которого уже завершены, и второе – водохранилище Лакбе, где будут проведены реабилитация и модернизация", – рассказал Тамазашвили. Кроме того, в 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом городе Поти, которое защитит город от наводнений. Обновление оросительных систем позволит значительно улучшить доступ фермеров к водным ресурсам, сократит потери воды и повысит устойчивость сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Новости
ru_GE
Минсельхоз Грузии потратит десятки миллионов на ирригацию
21:58 02.02.2026 (обновлено: 22:21 02.02.2026)
В 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом Поти, которое защитит город от наводнений
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Минсельхоз Грузии выделил на реконструкцию мелиорационной инфраструктуры около 83 миллионов лари, заявил генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Гигла Тамазашвили.
С конца 2012 года, после прихода к власти "Грузинская мечта", началось интенсивное финансирование сектора мелиорации земель из государственного бюджета и форсированное восстановление инфраструктуры по всей стране. На сегодняшний день площадь орошаемых сельскохозяйственных земель увеличилась до 165 тысяч гектаров.
"При поддержке министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства и правительства к 2026 году на реконструкцию мелиорационной инфраструктуры будет выделено около 83 миллионов лари. Такой подход и поддержка сектора станут поворотным моментом в развитии компании, и качество обслуживания значительно улучшится", – отметил Тамазашвили.
Он также рассказал о важных проектах, которые будут реализованы в этом году.
"Заложен фундамент для строительства двух водохранилищ: первое – водохранилище Илто, предпроектные исследования которого уже завершены, и второе – водохранилище Лакбе, где будут проведены реабилитация и модернизация", – рассказал Тамазашвили.
Кроме того, в 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом городе Поти, которое защитит город от наводнений.
"Главным вызовом для компании является Южная Грузия, где мы намерены восстановить и построить систему мелиорации земель. Площадь орошаемых земель в регионе Самцхе-Джавахети в настоящее время составляет 3,7 тысячи гектаров. В результате масштабной реабилитации планируется увеличить ее до 12 тысяч гектаров", – сказал Тамазашвили.
Обновление оросительных систем позволит значительно улучшить доступ фермеров к водным ресурсам, сократит потери воды и повысит устойчивость сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.