Минсельхоз Грузии потратит десятки миллионов на ирригацию

Минсельхоз Грузии потратит десятки миллионов на ирригацию

В 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом Поти, которое защитит город от наводнений 02.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Минсельхоз Грузии выделил на реконструкцию мелиорационной инфраструктуры около 83 миллионов лари, заявил генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Гигла Тамазашвили. С конца 2012 года, после прихода к власти "Грузинская мечта", началось интенсивное финансирование сектора мелиорации земель из государственного бюджета и форсированное восстановление инфраструктуры по всей стране. На сегодняшний день площадь орошаемых сельскохозяйственных земель увеличилась до 165 тысяч гектаров. Он также рассказал о важных проектах, которые будут реализованы в этом году. "Заложен фундамент для строительства двух водохранилищ: первое – водохранилище Илто, предпроектные исследования которого уже завершены, и второе – водохранилище Лакбе, где будут проведены реабилитация и модернизация", – рассказал Тамазашвили. Кроме того, в 2026 году планируется строительство водораздельного сооружения в портовом городе Поти, которое защитит город от наводнений. Обновление оросительных систем позволит значительно улучшить доступ фермеров к водным ресурсам, сократит потери воды и повысит устойчивость сельского хозяйства в условиях меняющегося климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

