Нидерландская компания выкупит оставшиеся акции "Теласи"

Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 1,82 грузинских лари 02.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Обнародовано тендерное предложение о приобретении акций АО "Теласи" нидерландской компанией Silk Road Holdings B.V. LLC. Речь идет о продаже 27 985 461 акции (24,892% акций) из общего количества 112 429 418 акций. По данным, компания Silk Road Holdings B.V. LLC уже владеет 84 443 957 акциями (75,108% ) от общего количества размещенных акций и намерена выкупить оставшиеся акции. Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 1,82 грузинского лари, и она была определена аудиторской компанией ООО "KPMG Грузия". Тендерное предложение будет также отправлено АО "Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии". В случае согласия акционеров на полную продажу нидерландская компания выкупит все акции, при условии и только в том случае, если в течение срока действия оферты получит от акционера письмо о принятии тендерного предложения. Приобретение будет осуществлено после истечения срока действия тендерного предложения, не не позднее срока принятия решения – до 24 апреля 2026 года включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

