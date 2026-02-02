https://sputnik-georgia.ru/20260202/peregovory-putina-i-zelenskogo-vozmozhny-tolko-v-moskve---kreml-296926586.html
Переговоры Путина и Зеленского возможны только в Москве – Кремль
Переговоры Путина и Зеленского возможны только в Москве – Кремль
Sputnik Грузия
Если Зеленский готов к хорошо подготовленным переговорам по вопросу урегулирования украинского конфликта, то его ждут в Москве, заявил Песков 02.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-02T12:25+0400
2026-02-02T12:25+0400
2026-02-02T17:00+0400
россия
политика
в мире
москва
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266048636_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_ca24da8df50e27d8f4b48dc09d8e99bc.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможны только в Москве, это последовательная позиция российской стороны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией, она достаточно последовательная", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Песков также заявил об открытости Москвы к переговорам в разных форматах по украинскому вопросу.Как ранее заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, президент Путин не раз подчеркивал, что Зеленский может приехать в Москву, если у него есть реальная готовность к диалогу.По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но есть условия – Зеленский должен быть хорошо готов к диалогу, а также переговоры должны состояться в Москве.В сентябре 2025 года президент России Путин также на встрече с представителями зарубежных СМИ говорил о том, что всегда готов к переговорам с Зеленским, пусть приезжает в Москву.Зеленский регулярно заявляет о своих усилиях в вопросе окончания конфликта и готовности встретится с Путиным, но ехать в Москву для встречи с президентом России категорически отказывается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266048636_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e79b31eae2adbdd4f60beaac727eee34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, политика, в мире, москва, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, москва, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Переговоры Путина и Зеленского возможны только в Москве – Кремль
12:25 02.02.2026 (обновлено: 17:00 02.02.2026)
Если Зеленский готов к хорошо подготовленным переговорам по вопросу урегулирования украинского конфликта, то его ждут в Москве, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможны только в Москве, это последовательная позиция российской стороны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией, она достаточно последовательная", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также заявил об открытости Москвы к переговорам в разных форматах по украинскому вопросу.
"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем, и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине", – сказал представитель Кремля.
Как ранее заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, президент Путин не раз подчеркивал, что Зеленский может приехать в Москву, если у него есть реальная готовность к диалогу.
По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но есть условия – Зеленский должен быть хорошо готов к диалогу, а также переговоры должны состояться в Москве.
В сентябре 2025 года президент России Путин также на встрече с представителями зарубежных СМИ говорил о том, что всегда готов к переговорам с Зеленским, пусть приезжает в Москву.
Зеленский регулярно заявляет о своих усилиях в вопросе окончания конфликта и готовности встретится с Путиным, но ехать в Москву для встречи с президентом России категорически отказывается.