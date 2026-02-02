https://sputnik-georgia.ru/20260202/peregovory-putina-i-zelenskogo-vozmozhny-tolko-v-moskve---kreml-296926586.html

Переговоры Путина и Зеленского возможны только в Москве – Кремль

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможны только в Москве, это последовательная позиция российской стороны, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией, она достаточно последовательная", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Песков также заявил об открытости Москвы к переговорам в разных форматах по украинскому вопросу.Как ранее заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, президент Путин не раз подчеркивал, что Зеленский может приехать в Москву, если у него есть реальная готовность к диалогу.По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но есть условия – Зеленский должен быть хорошо готов к диалогу, а также переговоры должны состояться в Москве.В сентябре 2025 года президент России Путин также на встрече с представителями зарубежных СМИ говорил о том, что всегда готов к переговорам с Зеленским, пусть приезжает в Москву.Зеленский регулярно заявляет о своих усилиях в вопросе окончания конфликта и готовности встретится с Путиным, но ехать в Москву для встречи с президентом России категорически отказывается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

