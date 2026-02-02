https://sputnik-georgia.ru/20260202/premer-gruzii-primet-uchastie-vo-vsemirnom-pravitelstvennom-sammite-v-oae-296927653.html
Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ
Всемирный правительственный саммит пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля, в нем примут участие 35 глав государств и правительств 02.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае на этой неделе, сообщили в администрации правительства. Всемирный правительственный саммит пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля. В нем примут участие 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч участников. В рамках визита премьера запланированы двусторонние встречи. Кроме того, в рамках саммита пройдет ряд форумов высокого уровня по искусственному интеллекту, образованию, мобильности, устойчивости и экономической стабильности. Девиз саммита – "Формирование правительств будущего". Всемирный правительственный саммит проходит ежегодно начиная с 2013 года.
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае на этой неделе, сообщили в администрации правительства.
Всемирный правительственный саммит пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля. В нем примут участие 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч участников.
"Третьего февраля премьер-министр Грузии выступит с речью на Всемирном правительственном саммите, а также примет участие в круглом столе по инвестициям", – говорится в сообщении.
В рамках визита премьера запланированы двусторонние встречи.
Кроме того, в рамках саммита пройдет ряд форумов высокого уровня по искусственному интеллекту, образованию, мобильности, устойчивости и экономической стабильности. Девиз саммита – "Формирование правительств будущего".
Всемирный правительственный саммит проходит ежегодно начиная с 2013 года.