Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ

Всемирный правительственный саммит пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля, в нем примут участие 35 глав государств и правительств

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае на этой неделе, сообщили в администрации правительства. Всемирный правительственный саммит пройдет в Дубае с 3 по 5 февраля. В нем примут участие 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч участников. В рамках визита премьера запланированы двусторонние встречи. Кроме того, в рамках саммита пройдет ряд форумов высокого уровня по искусственному интеллекту, образованию, мобильности, устойчивости и экономической стабильности. Девиз саммита – "Формирование правительств будущего". Всемирный правительственный саммит проходит ежегодно начиная с 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

