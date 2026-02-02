Грузия
При Еврейском университете Иерусалима откроется Центр картвелологии
При Еврейском университете Иерусалима откроется Центр картвелологии
В ближайшие месяцы пройдут все необходимые процедуры, на основе которых центр откроется уже в этом году 02.02.2026, Sputnik Грузия
В ближайшие месяцы пройдут все необходимые процедуры, на основе которых центр откроется уже в этом году
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Центр картвелологии имени Шота Руставели откроется на базе Еврейского университета в Иерусалиме, заявил министр образования Гиви Миканадзе в ходе визита в Израиль.
Миканадзе осмотрел образовательную инфраструктуру, встретился с администрацией и преподавателями вуза. Главу Минобразования принимал ректор университета Орон Шагрир.

"Мы подробно обсудили конкретные аспекты, связанные с созданием и развитием Центра картвелологии. Мы получили полную поддержку как от ректора и руководства университета, так и от представителей факультета гуманитарных наук", – заявил Миканадзе.

Как отметил министр, в ближайшие месяцы пройдут все необходимые процедуры, на основе которых центр откроется уже в этом году.
"Это будет способствовать популяризации грузинского языка и нашей страны, и, что наиболее важно, это политика, которую проводит правительство в целях укрепления Грузии и повышения осведомленности о грузинском языке во всем мире", – сказал Миканадзе.
В ходе своего выступления министр подчеркнул важность укрепления связей между Еврейским университетом в Иерусалиме и грузинскими высшими учебными заведениями.
По его словам, Еврейский университет обладает богатыми традициями и историей, что подтверждается тем фактом, что университет до сих пор занимает почетное место в мировых рейтингах.
Миканадзе отправился с визитом в Израиль 30 января. В воскресенье он провел встречу с Патриархом Иерусалима и всея Палестины Феофилом III.
