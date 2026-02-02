https://sputnik-georgia.ru/20260202/pri-evreyskom-universitete-ierusalima-otkroetsya-tsentr-kartvelologii-296930944.html

При Еврейском университете Иерусалима откроется Центр картвелологии

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Центр картвелологии имени Шота Руставели откроется на базе Еврейского университета в Иерусалиме, заявил министр образования Гиви Миканадзе в ходе визита в Израиль. Миканадзе осмотрел образовательную инфраструктуру, встретился с администрацией и преподавателями вуза. Главу Минобразования принимал ректор университета Орон Шагрир. Как отметил министр, в ближайшие месяцы пройдут все необходимые процедуры, на основе которых центр откроется уже в этом году. "Это будет способствовать популяризации грузинского языка и нашей страны, и, что наиболее важно, это политика, которую проводит правительство в целях укрепления Грузии и повышения осведомленности о грузинском языке во всем мире", – сказал Миканадзе. В ходе своего выступления министр подчеркнул важность укрепления связей между Еврейским университетом в Иерусалиме и грузинскими высшими учебными заведениями. По его словам, Еврейский университет обладает богатыми традициями и историей, что подтверждается тем фактом, что университет до сих пор занимает почетное место в мировых рейтингах. Миканадзе отправился с визитом в Израиль 30 января. В воскресенье он провел встречу с Патриархом Иерусалима и всея Палестины Феофилом III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

