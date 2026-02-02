https://sputnik-georgia.ru/20260202/uvolennym-za-nasilie-pedagogam-v-gruzii-zapretyat-rabotat-v-sisteme-obrazovaniya-296924898.html

Уволенным за насилие педагогам в Грузии запретят работать в системе образования

Уволенным за насилие педагогам в Грузии запретят работать в системе образования

Sputnik Грузия

Правительство требует принятия новшеств в ускоренном режиме, чтобы обеспечить своевременное их внедрение в школах 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T17:57+0400

2026-02-02T17:57+0400

2026-02-02T17:57+0400

реформа системы образования в грузии

общество

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/96/247639680_0:100:3282:1946_1920x0_80_0_0_15c63c8feea93a11dbf76582f899fae0.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Уволенным за насилие над учениками педагогам запретят на время работать в системе образования, соответствующие поправки в закон "Об образовании" поступили в парламент Грузии. Согласно поправкам, те педагоги и сотрудники школ, которые были уволены за насилие над учениками, не смогут работать в общеобразовательных учреждениях в течение трех лет. Кроме того, поправки предполагают сокращение обучения в школах с 12 до 11 лет и увеличение возраста приема в школу до полных шести лет. Правительство требует принятия новшеств в ускоренном режиме, чтобы обеспечить своевременное их внедрение в школах. Реформы в школах На прошлой неделе в Грузии была представлена реформа государственного школьного образования, которая стартует уже с 2026-2027 учебного года. Частных школ эта реформа касаться не будет. Школьное государственное образование сократится в госшколах Грузии с 12 до 11 лет, хотя желающие смогут окончить 12 лет в спецклассах. Это может понадобиться учащимся для поступления в европейские вузы. Принимать в госшколы детей будут с 6 полных лет (на 15 сентября). При этом вводится обязательная регистрация в школы по месту жительства, чтобы живущие в районе жители могли попасть в школы поблизости от дома. Свободные места будут заполнены на следующих этапах в рамках всеобщей регистрации. Также во всех государственных школах страны будут единая программа образования и единые учебники. Сам процесс обучения должен стать более интерактивным и отличаться от академического. Ожидается, что в школах будет доступна основная часть внешкольных активностей, также планируется внедрить в государственных школах клубы по интересам. Кроме того, в школах страны внедрят курсы профессиональной ориентации с возможностью получить профессию. А выпускной 11 класс будет ориентирован на подготовку к сдаче Единых национальных экзаменов (вступительные в вузы). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

реформа системы образования в грузии, общество, грузия, новости, тбилиси