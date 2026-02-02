https://sputnik-georgia.ru/20260202/v-gruzii-vnov-zagovorili-o-razvitii-it-cektora-296922548.html
В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора
В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора
Sputnik Грузия
Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 02.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-02T12:52+0400
2026-02-02T12:52+0400
2026-02-02T13:16+0400
экономика
грузия
новости
украина
беларусь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/02/296922743_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3c1644b0f7a54472ad0b2dd3ecd5f9f4.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Развитие IT-сектора важно для Грузии и по этому направлению уже достигнут определенный прогресс, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Вахтанг Турнава. Власти Грузии не раз озвучивали желание превратить Грузию в интернет-коммуникационный хаб. Для привлечения IT-специалистов был введен специальный вид на жительство и разработаны специальные льготы для международных компаний, работающих в этой сфере. "Сегодня в Грузии около 12 000 студентов учатся в университетах и колледжах, что очень приветствуется. Большая их часть финансируется государством, государство выдает ваучеры, чтобы эти люди могли бесплатно учиться, особенно в колледжах, в IT-секторе, и мы все это субсидируем, чтобы больше людей было вовлечено в этот высокооплачиваемый сектор", - заявил Турнава. Он также акцентировал внимание на продуктивности сотрудничества IT-сектора и государства. "Мы смогли перейти на 4-й уровень для ВВП нашей страны. Это 8,2%. Почти каждый месяц у нас проходит встреча с правительством, где мы обсуждаем, что еще можно сделать", – сказал Турнава. В то же время глава наблюдательного совета ICT ассоциации Торнике Сулаберидзе отметил, что рост IT-сектора связан с конкретными факторами в том числе налоговыми льготами для международных компаний. По его словам, несмотря на позитивные тенденции, в секторе остаются серьезные вызовы, в том числе, для развития грузинских компаний. По данным Сулаберидзе, действующие в настоящее время налоговые льготы, в том числе "статус международной компании", в основном, распространяются на экспортно-ориентированные компании, что ставит грузинские компании, работающие на местном рынке, в неравные условия. "В результате,крупные грузинские предприятия по-прежнему покупают технологические услуги из-за рубежа, потому что местные услуги обходятся им дороже", – заявил Сулаберидзе. Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Среди планируемых инноваций в Грузии планируют создать DATA-центр. Между тем сами компании IT-сектора говорят о сложностях работы грузинского сектора, называя среди факторов дорогой интернет, низкие его скорости, а также сложности с привлечением хороших специалистов, в том числе из-за бюрократических факторов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/02/296922743_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_57f2d53c6d46612c9f0427ef2d17a477.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, украина, беларусь
экономика, грузия, новости, украина, беларусь
В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора
12:52 02.02.2026 (обновлено: 13:16 02.02.2026)
Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Развитие IT-сектора важно для Грузии и по этому направлению уже достигнут определенный прогресс, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Вахтанг Турнава.
Власти Грузии не раз озвучивали желание превратить Грузию в интернет-коммуникационный хаб. Для привлечения IT-специалистов был введен специальный вид на жительство и разработаны специальные льготы для международных компаний, работающих в этой сфере.
"Сегодня в Грузии около 12 000 студентов учатся в университетах и колледжах, что очень приветствуется. Большая их часть финансируется государством, государство выдает ваучеры, чтобы эти люди могли бесплатно учиться, особенно в колледжах, в IT-секторе, и мы все это субсидируем, чтобы больше людей было вовлечено в этот высокооплачиваемый сектор", - заявил Турнава.
Он также акцентировал внимание на продуктивности сотрудничества IT-сектора и государства.
"Мы смогли перейти на 4-й уровень для ВВП нашей страны. Это 8,2%. Почти каждый месяц у нас проходит встреча с правительством, где мы обсуждаем, что еще можно сделать", – сказал Турнава.
В то же время глава наблюдательного совета ICT ассоциации Торнике Сулаберидзе отметил, что рост IT-сектора связан с конкретными факторами в том числе налоговыми льготами для международных компаний.
"У сектора есть налоговые льготы – именно из-за этих правил и льгот в 2022 году в Грузию перешли те компании, которые закрыли свои офисы в России, Украине и Беларуси. Когда они смотрели на регион, они искали, где была привлекательная среда, и тот фактор, что у нас есть налоговые льготы в технологическом направлении, сыграл довольно большую роль", – сказал Сулаберидзе.
По его словам, несмотря на позитивные тенденции, в секторе остаются серьезные вызовы, в том числе, для развития грузинских компаний.
По данным Сулаберидзе, действующие в настоящее время налоговые льготы, в том числе "статус международной компании", в основном, распространяются на экспортно-ориентированные компании, что ставит грузинские компании, работающие на местном рынке, в неравные условия.
"В результате,крупные грузинские предприятия по-прежнему покупают технологические услуги из-за рубежа, потому что местные услуги обходятся им дороже", – заявил Сулаберидзе.
Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Среди планируемых инноваций в Грузии планируют создать DATA-центр.
Между тем сами компании IT-сектора говорят о сложностях работы грузинского сектора, называя среди факторов дорогой интернет, низкие его скорости, а также сложности с привлечением хороших специалистов, в том числе из-за бюрократических факторов.