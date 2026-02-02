https://sputnik-georgia.ru/20260202/v-gruzii-vnov-zagovorili-o-razvitii-it-cektora-296922548.html

В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора

В Грузии вновь заговорили о развитии IT-cектора

Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Развитие IT-сектора важно для Грузии и по этому направлению уже достигнут определенный прогресс, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Вахтанг Турнава. Власти Грузии не раз озвучивали желание превратить Грузию в интернет-коммуникационный хаб. Для привлечения IT-специалистов был введен специальный вид на жительство и разработаны специальные льготы для международных компаний, работающих в этой сфере. "Сегодня в Грузии около 12 000 студентов учатся в университетах и колледжах, что очень приветствуется. Большая их часть финансируется государством, государство выдает ваучеры, чтобы эти люди могли бесплатно учиться, особенно в колледжах, в IT-секторе, и мы все это субсидируем, чтобы больше людей было вовлечено в этот высокооплачиваемый сектор", - заявил Турнава. Он также акцентировал внимание на продуктивности сотрудничества IT-сектора и государства. "Мы смогли перейти на 4-й уровень для ВВП нашей страны. Это 8,2%. Почти каждый месяц у нас проходит встреча с правительством, где мы обсуждаем, что еще можно сделать", – сказал Турнава. В то же время глава наблюдательного совета ICT ассоциации Торнике Сулаберидзе отметил, что рост IT-сектора связан с конкретными факторами в том числе налоговыми льготами для международных компаний. По его словам, несмотря на позитивные тенденции, в секторе остаются серьезные вызовы, в том числе, для развития грузинских компаний. По данным Сулаберидзе, действующие в настоящее время налоговые льготы, в том числе "статус международной компании", в основном, распространяются на экспортно-ориентированные компании, что ставит грузинские компании, работающие на местном рынке, в неравные условия. "В результате,крупные грузинские предприятия по-прежнему покупают технологические услуги из-за рубежа, потому что местные услуги обходятся им дороже", – заявил Сулаберидзе. Правительство Грузии заявило, что превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Среди планируемых инноваций в Грузии планируют создать DATA-центр. Между тем сами компании IT-сектора говорят о сложностях работы грузинского сектора, называя среди факторов дорогой интернет, низкие его скорости, а также сложности с привлечением хороших специалистов, в том числе из-за бюрократических факторов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

