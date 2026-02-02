https://sputnik-georgia.ru/20260202/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-296931093.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби 02.02.2026

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Из-за высокого уровня лавиноопасности движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляется в безостановочном режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

