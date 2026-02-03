https://sputnik-georgia.ru/20260203/296946663.html

СВО: чем "генерал Мороз" помогает российской армии

Зима в России – больше, чем зима. И это лучшее время для достижения целей СВО военными средствами. На морозе украинская прокси-армия быстрее деградирует... 03.02.2026

Боевые действия в зимнее время требуют особой стойкости от военнослужащих и техники. Как правило, запас прочности людей выше. Российские бойцы изначально закалены суровыми климатическими условиями. Кроме того, в арсенале ВС России – "зимние" и космические технологии "оборонки": специальные металлы, керамика и композитные материалы, аккумуляторы повышенной емкости, незамерзающие виды топлива и масла. В России разработаны морозоустойчивые электроника и оптика, надежные стволы стрелкового и артиллерийского вооружения, безотказные дизельные двигатели бронетехники. Природная (национальная) стойкость и высокие технологии ВПК позволяют российским войскам в условиях арктических циклонов действовать увереннее и эффективнее любого противника.В зоне СВО жизненно важны соответствующее погоде обмундирование личного состава, запасы обогревателей и топлива. Ранее в Минобороны РФ заявили, что войска подготовлены к зиме в полном объеме. Здесь необходимо иметь в виду, что ВСУ используют западное обмундирование, не всегда отвечающее природным условиям. Известен случай гибели от переохлаждения признанных специалистов по выживанию из британской специальной службы (SAS) при температуре +7°С, в ходе операции "Буря в пустыне" в Ираке. Генерал Мороз абсолютно равнодушен к "исключительности" изделий западного ВПК.Отдельная зимняя забота войск – "перенастройка" вооружения и техники. Быстрый расход заряда аккумуляторной батареи на морозе требует соответствующей адаптации радиоаппаратуры, разведывательных и ударных БПЛА. Необходимо учитывать зимнее снижение мощности пороховых зарядов (меняется траектория снаряда). Российское оружие всегда создавали с учетом жестких перепадов температуры. Технологический люфт и тяжелая затворная рама автомата Калашникова незначительно снижают точность, зато гарантируют безотказную работу механики в самых невероятных условиях боевого применения. С другой стороны, украинские солдаты вооружены преимущественно западными штурмовыми винтовками AR, SCAR, FAMAS, НК G-36 – с капризными в эксплуатации минимальными зазорами. В экстремальных условиях часты отказы.Запад не поможетПоставленная ВСУ натовская военная техника (включая танки Abrams, Leopard, Challenger, а также БТР и БМП) не приспособлена к суровым зимним условиям. Вплоть до того, что намертво примерзают люки и траки, выходят из строя заиндевелые двигатели. Газотурбинный двигатель Abrams заводится в любую погоду, однако "американец" крайне требователен к качеству топлива, а прорезиненные гусеницы скользят на снегу. Замерзает даже смазка стрелкового оружия.Российский всепогодный танк Т-90 "Прорыв" разрабатывался с учетом климатических особенностей, и может воевать при температурах от -50°С до +50°С. Мороз не страшен российским БТР, БМП и самоходным артустановкам – стволы не клинит, экипажи находятся в теплом бронекорпусе. На зимнем топливе двигатели боевых бронемашин заводятся с пол-оборота.Пилотируемая и беспилотная авиация – отдельная тема. Здесь применяются различные противообледенительные системы. Вертолеты "Аллигатор" имеют несущие композитные лопасти с автоматическим подогревом (по условиям окружающей среды). Передвижение и маскировка точек дислокации на заснеженной поверхности также имеют свои особенности. В белый цвет перекрашиваются даже российские FPV-дроны, чтобы они оставались незамеченными в засаде.Резюмируя особенности и факты, можно прийти к парадоксальному выводу: зима не мешает наступлению российских войск, и объективно это лучшее время для полного освобождения Донбасса военными средствами. Если киевский режим не желает капитулировать "по-хорошему" – в ходе изрядно затянувшихся переговоров.Российские войска в ночь на 3 февраля нанесли еще один комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской энергетики и ВПК. По информации из открытых источников, это был самый мощный "аргумент" России с начала 2026 года – с применением нескольких "волн" крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, а также большого количества ударных БПЛА. Отмечены прилеты по Трипольской и Приднепровской ТЭС, подстанции 750 кВ, соединяющей Киев с Ровенской АЭС, а также по энергетике ВСУ в Днепропетровске, Харькове, Павлограде, Одессе, Сумах, Чернигове и других. Поражение объектов противника ночными волнами не ограничилось.С учетом сегодняшних ударов ВС России киевский режим намерен "скорректировать" работу своей делегации на переговорах в Абу-Даби. Однако невозможно заменить демагогией отсутствующие средства ПВО, финансирование Евросоюза или украинский суверенитет.Основные особенности зимы 2026 года на украинском ТВД таковы, что российское наступление развивается успешно, условия нового мира для Киева с каждым месяцем становятся все более суровыми, а "гарантии безопасности" и другие обещания коллективного Запада – все более иллюзорными.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

