Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержаны 45 человек

Каждому из 60 обвиняемых грозит до 15 лет лишения свободы 03.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Полиция за последние сутки задержала в Тбилиси и регионах 45 человек за связи с "воровским миром", еще 15-ти – предъявили обвинения по аналогичным статьям, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, среди обвиненных – как лица, уже отбывающие наказание, так и лица, не находящиеся в стране, в том числе три "вора в законе" — Сулхан Джапаридзе (Сухо), Петре Бакрадзе (Паата Тбилисский) и Реваз Убилава (Джварский).Следствие установило, что обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки" с участием спорящих сторон, в которых участвовали находящиеся за границей "воры в законе". Они решали финансовые споры и принимали решение в пользу одно й из сторон. Кроме того, во время расследования выяснилось, что "вор в законе" Реваз Убилава, будучи за границей, устраивал в Грузии разборки с помощью своих родных. Каждому из 60 обвиняемых грозит до 15 лет лишения свободы. Во время обысков у части задержанных изъяли компьютеры и телефоны, а также наркотики. Следствие ведется по статьям "Членство в воровском сообществе", "вор в законе" и "поддержка деятельности воровского сообщества". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

