Какой сегодня церковный праздник: 3 февраля 2026

По православному церковному календарю 3 февраля отмечают день памяти святых Максима, Неофита, Евгения, Кандида, Валериана, Акилы Агнии, Анастасии и других 03.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Максим ИсповедникПо церковному календарю 3 февраля поминают преподобного Максима Исповедника. Его называют "подлинным отцом византийского богословия".Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Константинополе примерно в 580 году. Он получил разностороннее образование – изучал философию, грамматику, риторику, в совершенстве владел богословской диалектикой.Знания и добросовестность позволили ему, поступив на государственную службу, стать первым секретарем императора Ираклия (611-641). Но вскоре, отказавшись от светской жизни, он удалился в Хрисопольскую обитель (на берегу Босфора – ныне Скутари), где принял постриг.Своей скромностью и мудростью он приобрел любовь братии и вскоре был избран настоятелем монастыря, но и в этом сане "оставался простым монахом". Преподобный оставил монастырь в 633 году и уехал в Александрию по просьбе будущего Иерусалимского Патриарха Софрония.Преподобный Максим отправился в Александрию через Крит. Именно там он начал свою деятельность проповедника. На Крите он столкнулся с епископатом, который придерживался еретических взглядов. Защищая Православие, он обращался к людям различных сословий и званий, и беседы эти имели успех.Когда императорский престол занял жестокий Констанс II (642-668), откровенный сторонник монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, нападки еретиков на Православие усилились. Много трудов преподобный Максим положил на борьбу с различными еретическими учениями и особенно с монофелитами.После Латеранского собора, осудившего монофелитсво, Максима Исповедника по приказу императора Констанса II арестовали. Святого ложно обвинили в ереси и в государственной измене. Он претерпел множество мучений. Ему и его ученикам отрезали языки и отсекли правые руки, однако, по преданию, Господь даже после таких пыток Своим исповедникам дал возможность провозглашать истину – они продолжали говорить и могли писать.Святой Максим предсказал свою кончину. Он умер в 662 году. По свидетельству современников, на его могиле совершались многие чудеса.НеофитПо церковному календарю 3 февраля поминают мученика Неофита, пострадавшего за веру во время правления Диоклитиана (284-305).Родился будущий святой в христианской семье в городе Никеи. Чудесным явлением голубь привел отрока Неофита из родительского дома в горную пещеру, служившую убежищем льву, где он прожил до пятнадцати лет. Лишь один раз он вышел из пещеры, чтобы похоронить родителей и раздать имущество нищим.Во время преследования христиан святой Неофит добровольно пришел в Никею и смело обвинил в поклонении идолам. Язычники, разгневавшись, повесили 15-летнего мученика на дереве, били его воловьими жилами и строгали тело железом.Затем мученика бросили в раскаленную печь, но святой, пробыв в ней три дня и три ночи, остался невредимым. Тогда один из язычников убил святого, вонзив в грудь копье. Произошло это примерно в 303-305 году.Святые мученикиПо церковному календарю 3 февраля поминают мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилу, пострадавших за веру во время правления Диоклитиана и Максимиана (284-305).Во время преследования христиан Валериан, Кандид и Акила скрывались в Гранезондских горах, предпочитая жизнь со зверями пребыванию среди язычников. Вскоре их нашли и привели в Гранезонд.За смелое и твердое исповедание веры мучеников подвергли жестоким пыткам – били воловьими жилами, строгали железом, посыпали раны солью и палили огнем. Через несколько дней схватили и Евгения, которого тоже подвергли пыткам.После истязаний мучеников бросили в раскаленную печь. Когда они вышли из нее невредимыми, им отрубили головы. Произошло это в конце III века.Агния РимскаяПо церковному календарю 3 февраля поминают деву-мученицу Агнию (Анну) Римскую.Родилась будущая святая в благочестивой семье в Риме и воспитывалась в христианской вере. Отказавшись выйти замуж за сына начальника области и принести жертву богине Весте, дева в 13 лет была отправлена нагой в непотребный дом.По Божьей воле у Агнии на голове выросли такие длинные волосы, что покрыли как одеянием все ее тело, а в непотребном доме мученицу встретил ангел, окутавший ее таким блистающим сиянием, что нечестивцы не могли на нее смотреть. Дева начала молиться и перед ней возникла белая одежда, сотканная руками ангелов.Один нечестивец вошел к Агнии, чтобы осквернить ее, но упал бездыханный к ногам девы, преданный ангелом сатане. По просьбе отца юноши, дева воскресила умершего своей молитвой и он стал прославлять Господа. Свидетелями этого чуда были 160 язычников, которые уверовали и крестились. Спустя какое-то время им всем и воскресшему юноше отрубили головы.А Агнию предали жестоким пыткам, во время которых дева скончалась.АнастасийПо церковному календарю 3 февраля поминают мученика Анастасия, ученика преподобного Максима Исповедника. Вместе со своим учителем будущий святой терпел преследования монофелитов. Он описал жизнь Максима Исповедника. Скончался мученик в 662 году.Максим ГрекПо церковному календарю 3 февраля поминают преподобного Максима Грека (XV-XVI вв.). Святой был канонизирован Православной церковью в 1988 году.Родился будущий преподобный в семье богатого греческого сановника в городе Арте (Албания) примерно в 1470-м. Получив блестящее образование, он много путешествовал в юности, изучал науки и языки в европейских странах.Вернувшись на родину, он отправился на Афон, где принял иночество в Ватопедской обители и с увлечением изучал древние рукописи.По приглашению русского царя Василия III в 1517 году он отправляется в Москву в качестве переводчика с греческого языка. В России Максим переводит на славянский Псалтирь, книгу Деяний Апостолов и несколько богослужебных книг, а также создает множество своих произведений.Он становится известен как один из видных православных мыслителей и вместе с тем смело обличает неправду, царящую в Российском государстве, злоупотребления властей и пороки общества.Вскоре у него появляются могущественные враги, по доносу которых преподобного заключили в темницу, обвинив в измене и ереси. В темнице Максим Грек написал на стене углем канон Святому Духу, который читается в церкви и поныне.Из темницы преподобного Максима выпускают через шесть лет, но ссылают в Тверской монастырь, где он провел 20 лет без права писать новые книги. Освободили его по просьбе нескольких православных патриархов.Преподобный Максим последние годы жизни провел в Троице-Сергиевой Лавре. Гонения отразились на здоровье преподобного, но он был бодр духом и продолжал трудиться. Вместе со своим учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого языка на славянский. Преподобный скончался в 1556 году.ИмениныПо церковному календарю 3 февраля именины отмечают Анна, Анастасий, Агния, Валериан, Евгений, Илья, Иван, Максим и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

