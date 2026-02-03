https://sputnik-georgia.ru/20260203/kobakhidze-zayavil-o-vazhnosti-srednego-koridora-i-znachimosti-gruzii-na-sammite-v-dubae-296938424.html

Кобахидзе заявил о важности Среднего коридора и значимости Грузии на саммите в Дубае

Sputnik Грузия

Грузия вступает в фазу, где стабильность становится конкурентным преимуществом, а поддержка связей – не дипломатическое обаяние, а экономическая необходимость...

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Средний коридор – это маршрут, основанный на сотрудничестве, где мир и стабильность – не только политический принцип, но и продуманная экономическая стратегия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Средний коридор – маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы. "Существует коридор, по которому грузы, данные, энергия и капитал прогнозируемо перемещаются по континентам, где инфраструктура обеспечивается сотрудничеством, а не политическим ограничениям и где мир является не просто принципом, но и хорошо продуманной экономической стратегией", – заявил Кобахидзе. Грузия как мост между континентами Премьер подчеркнул, что в "разобщенном мире благополучие строится не на разделяющих стенах, а на мостах". "Сегодня, как никогда, богатство наций зависит от строителей этих "мостов". Грузия готова сама стать одним из таких мостов", – сказал Кобахидзе. Почему Средний коридор становится необходимостью Премьер отметил, что Средний коридор – уже не просто вариант, а "неизбежное условие для глобальной торговли". "Средний коридор, соединяющий Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, предлагающий нечто все более редкое в современном мире: стабильный, надежный транзитный маршрут, преодолевающий геополитические разногласия", – заявил Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, Средний коридор – это не просто альтернативный маршрут, это модель того, как "торговля может адаптироваться к геополитическим реалиям". По словам премьера, в мире, где традиционные маршруты ненадежны, альтернативные коридоры становятся крайне необходимыми. Премьер отметил, что Грузия благодаря своему расположению на стыке континентов играет роль важного транспортного и логистического центра для стран Кавказа, Каспийского региона и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Он призвал правительства, инвесторов и бизнес-сообщество объединить усилия для создания надежных цепочек поставок, которые помогут снизить риски, расширить экономические возможности и укрепить международные связи. "Вопрос, который сегодня стоит перед нами, касается не трансформации. Реальный вопрос заключен в том, как мы на нее реагируем: как создать торговую систему, которая достаточно устойчива для преодоления геополитических потрясений и в то же время достаточно открыта, чтобы обеспечить благополучие", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, миру нужна более устойчивая торговля, "не изоляция, а разумная диверсификация". "Мы вступаем в первую фазу, где география по-прежнему имеет значение, где стабильность становится конкурентным преимуществом, а поддержка связей – не дипломатическое обаяние, а экономическая необходимость", – подчеркнул Кобахидзе. Геополитика меняет мировую торговлю По словам Кобахидзе, сегодня мировые торговые маршруты меняются не "невидимой рукой рыночной экономики, а совершенно явным кулаком геополитики". Премьер обратил внимание на то, что глобальная торговля за последние несколько лет сильно изменилась. Некогда эффективно перемещающие товары между Европой и Азией северные коридоры были серьезно нарушены событиями на Украине. Как отметил грузинский премьер, если посмотреть на Восток, то видно, что тихоокеанские торговые пути "все больше политизируются из-за напряженности между великими державами". "Тарифы, санкции и стратегические разногласия превратили некогда самые динамичные торговые отношения в мире в сложное геополитическое противостояние", – сказал Кобахидзе. Грузия инвестирует в инфраструктуру По словам главы правительства, Грузия сохранила макроэкономическую дисциплину, доверие инвесторов и мир в одном из самых сложных регионов мира. "Грузия решила спланировать амбициозные проекты. Транспорт и логистика составляют основу национальной экономики и поддерживают ориентированное на торговлю развитие", – заявил Кобахидзе. Грузия выделила 7 миллиардов долларов на комплексную модернизацию транспортной инфраструктуры и ежегодно тратит 7-8% валового внутреннего продукта (ВВП) на капитальные расходы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

