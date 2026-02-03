Курс лари на вторник – 2,6902 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260203/kurs-lari-dollar-296932382.html
03.02.2026
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля в размере 2,6902 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля в размере 2,6902 GEL/$1.
