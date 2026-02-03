https://sputnik-georgia.ru/20260203/nazvan-sostav-delegatsii-rossii-na-peregovorakh-v-abu-dabi-296941306.html

Назван состав делегации России на переговорах в Абу-Даби

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Россию на предстоящих переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4-5 февраля.Песков ответил на вопрос о составе делегации рабочих групп на консультациях.Главой российской делегации останется начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах представит спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.Трехсторонние консультации представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января. Российскую переговорную группу возглавлял Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

