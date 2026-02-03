Грузия
Назван состав делегации России на переговорах в Абу-Даби
Назван состав делегации России на переговорах в Абу-Даби
Второй раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинской ситуации пройдет 4-5 февраля 03.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-03T19:58+0400
2026-02-03T19:58+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23810/61/238106128_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_1a4ad3fe4fa736b02ed098f60dea8fd2.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Россию на предстоящих переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4-5 февраля.Песков ответил на вопрос о составе делегации рабочих групп на консультациях.Главой российской делегации останется начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах представит спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.Трехсторонние консультации представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января. Российскую переговорную группу возглавлял Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Назван состав делегации России на переговорах в Абу-Даби

19:58 03.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Wikipedia / FritzDaCat / Front and entrance of the Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabiშეიხ ზაიდის მეჩეთი, აბუ-დაბი
შეიხ ზაიდის მეჩეთი, აბუ-დაბი - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Wikipedia / FritzDaCat / Front and entrance of the Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabi
Второй раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинской ситуации пройдет 4-5 февраля
ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Россию на предстоящих переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4-5 февраля.
Песков ответил на вопрос о составе делегации рабочих групп на консультациях.
"Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", – подчеркнул он.
Главой российской делегации останется начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Ранее СМИ сообщали, что США на переговорах представит спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
Трехсторонние консультации представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января. Российскую переговорную группу возглавлял Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
