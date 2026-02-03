https://sputnik-georgia.ru/20260203/novyy-etap-reformy-vysshego-obrazovaniya-glavnye-novshestva-296939270.html

Новый этап реформы высшего образования: главные новшества

Новый этап реформы высшего образования: главные новшества

Проект предполагает изменение академического состава вузов и введение новой должности "ведущего профессора" 03.02.2026

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Поправки в закон "О высшем образовании", которые расширяют полномочия правительства в отношении вузов, а также меняют критерии для академического состава университетов, поступили в парламент Грузии.Согласно новшествам, правительство будет уполномочено определять форму, цели и сроки реорганизации государственных вузов и вводить временные механизмы управления. В таких случаях министр образования на время реорганизации будет уполномочен назначать исполняющего обязанности ректора и других временных руководителей на ключевые должности вузов. Кроме того, проект предполагает изменение академического состава вузов и введение новой должности "ведущего профессора". Ведущим профессором может быть избрано лицо с докторской или приравненной к ней научной степенью, у которого есть не менее 8 лет опыта научно-педагогической деятельности и особые достижения, в том числе публикации в ведущих местных и международных изданиях и участие в международных научно-исследовательских проектах. А вот на должность профессора с фиксированным сроком полномочий может быть избрано лицо с докторской или приравненной к ней научной степенью, у которого есть не менее 6 лет опыта научно-педагогической деятельности. При этом профессора могут назначить бессрочно при наличии особых научных достижений. Тем временем в вузах творческой направленности должность профессора может получить лицо с докторской степенью, у которого есть не менее 8 лет опыта научно-педагогической деятельности. Бессрочное назначение возможно при наличии особых заслуг или при избрании на третий срок. Профессора, избранные на срок более пяти лет, должны будут проходить аттестацию. Лица с докторской степенью с опытом не менее трех лет научно-педагогической деятельности могут быть избраны на должность ассоциированного профессора. Для творческих специальностей требуется не менее четырёх лет стажа и наличие степени магистра.Поправки, кроме того, предполагают сокращение срока обучения по педагогическим специальностям с пяти до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

