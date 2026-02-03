https://sputnik-georgia.ru/20260203/otdykh-sport-i-kultura-na-naberezhnoy-rioni-v-kutaisi-poyavitsya-novyy-park-296852204.html

Отдых, спорт и культура на набережной Риони: в Кутаиси появится новый парк

Отдых, спорт и культура на набережной Риони: в Кутаиси появится новый парк

В парке планируется разместить медиатеку, амфитеатр, спортплощадки, тренировочные зоны, шахматные столы, детские развлекательные зоны и предприятия... 03.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Муниципальный фонд развития министерства инфраструктуры Грузии начинает проектирование современного многофункционального парка в Кутаиси, недалеко от моста Чавчавадзе, на набережной Риони, сообщили в пресс-службе ведомства. Цель проекта – создание в городе нового пространства, где местные жители и гости Кутаиси смогут отдыхать, участвовать в различных общественных мероприятиях и культурных событиях. В парке планируется разместить медиатеку, открытый амфитеатр, спортивные площадки, тренировочные зоны, шахматные столы, детские развлекательные зоны и предприятия общественного питания. Проект также предусматривает обустройство зон отдыха и пешеходных и велосипедных дорожек, соединяющих набережные.Парк будет оборудован современными системами орошения, освещения и безопасности. Пространство нового парка будет полностью адаптировано для всех посетителей, включая людей с особыми потребностями. Риони – крупнейшая в Закавказье река. Ее протяженность – 327 км. Начинается она на склонах Большого Кавказа, у ледника к югу от горы Пасисмта (3 805 м) Главного Кавказского хребта. Впадает в Черное море у города Поти. Риони используется для орошения. Рионский каскад ГЭС включает Ладжанурскую ГЭС, Гуматскую ГЭС-1 и ГЭС-2, Рионскую ГЭС, Варцихскую ГЭС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

