Откуда в Грузии молоко и сливки: названы главные страны-экспортеры
Грузия в среднем производит в год более 500 тысяч тонн молока, часть из которого идет на производство молочных продуктов 03.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-03T09:01+0400
2026-02-03T09:01+0400
2026-02-03T09:01+0400
экономика
грузия
новости
азербайджан
польша
франция
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23599/72/235997235_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca4d83adad592976fc59a195e244981d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия в 2025 году закупила молока и сливок на 22,7 миллиона долларов, что на 36,4% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2025 году Грузия закупила 19,6 тысячи тонн молока и сливок на сумму 22,7 миллиона долларов. В 2024 году было закуплено 14,7 тысячи тонн на сумму 16,6 миллиона долларов. Основным поставщиком молока и сливок в Грузию является Азербайджан – оттуда было завезено 6 тысяч тонн продукции на сумму 5 миллионов долларов. На втором месте среди стран-экспортеров – Россия, откуда завезли 3,2 тысячи тонн молока и сливок на сумму 4 миллиона долларов, а на третьем – Польша (3,3 тысячи тонн на сумму 3,5 миллиона долларов). Также в пятерку стран-экспортеров входят Франция и Беларусь. Грузия в среднем производит в год более 500 тысяч тонн молока, часть которого идет на производство молочных продуктов. Цена на молоко в Грузии в 2025 году выросла в среднем на 4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия в 2025 году закупила молока и сливок на 22,7 миллиона долларов, что на 36,4% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", в 2025 году Грузия закупила 19,6 тысячи тонн молока и сливок на сумму 22,7 миллиона долларов. В 2024 году было закуплено 14,7 тысячи тонн на сумму 16,6 миллиона долларов.
Основным поставщиком молока и сливок в Грузию является Азербайджан – оттуда было завезено 6 тысяч тонн продукции на сумму 5 миллионов долларов.
На втором месте среди стран-экспортеров – Россия, откуда завезли 3,2 тысячи тонн молока и сливок на сумму 4 миллиона долларов, а на третьем – Польша (3,3 тысячи тонн на сумму 3,5 миллиона долларов).
Также в пятерку стран-экспортеров входят Франция и Беларусь.
Грузия в среднем производит в год более 500 тысяч тонн молока, часть которого идет на производство молочных продуктов. Цена на молоко в Грузии в 2025 году выросла в среднем на 4%.