Откуда в Грузии молоко и сливки: названы главные страны-экспортеры

Грузия в среднем производит в год более 500 тысяч тонн молока, часть из которого идет на производство молочных продуктов 03.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия в 2025 году закупила молока и сливок на 22,7 миллиона долларов, что на 36,4% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2025 году Грузия закупила 19,6 тысячи тонн молока и сливок на сумму 22,7 миллиона долларов. В 2024 году было закуплено 14,7 тысячи тонн на сумму 16,6 миллиона долларов. Основным поставщиком молока и сливок в Грузию является Азербайджан – оттуда было завезено 6 тысяч тонн продукции на сумму 5 миллионов долларов. На втором месте среди стран-экспортеров – Россия, откуда завезли 3,2 тысячи тонн молока и сливок на сумму 4 миллиона долларов, а на третьем – Польша (3,3 тысячи тонн на сумму 3,5 миллиона долларов). Также в пятерку стран-экспортеров входят Франция и Беларусь. Грузия в среднем производит в год более 500 тысяч тонн молока, часть которого идет на производство молочных продуктов. Цена на молоко в Грузии в 2025 году выросла в среднем на 4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

