Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260203/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu-296933863.html
Парламент Грузии возобновляет работу
Парламент Грузии возобновляет работу
Sputnik Грузия
В рамках весенней сессии 17 февраля парламент заслушает доклад Михаила Кавелашвили о положении дел в стране 03.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-03T10:45+0400
2026-02-03T10:49+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
михаил кавелашвили
шалва папуашвили
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии во вторник, 3 февраля. Первое пленарное заседание весенней сессии начнется с исполнения государственного гимна Грузии. На первой сессии парламент создаст временную комиссию по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо. Кроме того, в парламент для ускоренного рассмотрения внесены поправки в законы "Об общем образовании" и "О высшем образовании", подготовленные министерством образования и науки. Одной из главных тем обсуждения депутатами станет законодательный пакет фракции "Грузинская мечта", предусматривающий принятие новых ограничительных законов в отношении партийной и политической деятельности. В рамках весенней сессии 17 февраля парламент заслушает доклад Михаила Кавелашвили о положении дел в стране. Как ранее заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6f3afd2ca0e9e5e8247dd000fb54a33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, парламент грузии
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, парламент грузии

Парламент Грузии возобновляет работу

10:45 03.02.2026 (обновлено: 10:49 03.02.2026)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.02.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В рамках весенней сессии 17 февраля парламент заслушает доклад Михаила Кавелашвили о положении дел в стране
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии во вторник, 3 февраля.
Первое пленарное заседание весенней сессии начнется с исполнения государственного гимна Грузии.
На первой сессии парламент создаст временную комиссию по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо.
Кроме того, в парламент для ускоренного рассмотрения внесены поправки в законы "Об общем образовании" и "О высшем образовании", подготовленные министерством образования и науки.
Одной из главных тем обсуждения депутатами станет законодательный пакет фракции "Грузинская мечта", предусматривающий принятие новых ограничительных законов в отношении партийной и политической деятельности.
В рамках весенней сессии 17 февраля парламент заслушает доклад Михаила Кавелашвили о положении дел в стране.
Как ранее заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0