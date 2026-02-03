https://sputnik-georgia.ru/20260203/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu-296933863.html

Парламент Грузии возобновляет работу

03.02.2026

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии во вторник, 3 февраля. Первое пленарное заседание весенней сессии начнется с исполнения государственного гимна Грузии. На первой сессии парламент создаст временную комиссию по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо. Кроме того, в парламент для ускоренного рассмотрения внесены поправки в законы "Об общем образовании" и "О высшем образовании", подготовленные министерством образования и науки. Одной из главных тем обсуждения депутатами станет законодательный пакет фракции "Грузинская мечта", предусматривающий принятие новых ограничительных законов в отношении партийной и политической деятельности. В рамках весенней сессии 17 февраля парламент заслушает доклад Михаила Кавелашвили о положении дел в стране. Как ранее заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

