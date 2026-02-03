https://sputnik-georgia.ru/20260203/politsiya-batumi-zaderzhala-grazhdanina-ukrainy-s-krupnoy-partiey-narkotikov-296934838.html
Полиция Батуми задержала гражданина Украины с крупной партией наркотиков
03.02.2026
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Батуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их реализации, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе обыска в квартире 47-летнего задержанного, которую он снимал в столице Аджарской АР, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 55 пакетов наркотического средства метадон, расфасованных для продажи. Пакеты были обнаружены в различных местах. Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:48 03.02.2026 (обновлено: 11:51 03.02.2026)
