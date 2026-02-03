https://sputnik-georgia.ru/20260203/politsiya-batumi-zaderzhala-grazhdanina-ukrainy-s-krupnoy-partiey-narkotikov-296934838.html

Полиция Батуми задержала гражданина Украины с крупной партией наркотиков

Полиция Батуми задержала гражданина Украины с крупной партией наркотиков

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 03.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-03T11:48+0400

2026-02-03T11:48+0400

2026-02-03T11:51+0400

наркопреступления в грузии

происшествия

новости

грузия

украина

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/36/241913683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1bbc56fe931c89c9a11886b891849d98.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Батуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их реализации, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе обыска в квартире 47-летнего задержанного, которую он снимал в столице Аджарской АР, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 55 пакетов наркотического средства метадон, расфасованных для продажи. Пакеты были обнаружены в различных местах. Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, происшествия, новости, грузия, украина, батуми