https://sputnik-georgia.ru/20260203/reforma-shkol-v-gruzii-proekt-uzhe-v-parlamente-296941077.html

Реформа школ в Грузии: проект уже в парламенте

Реформа школ в Грузии: проект уже в парламенте

Sputnik Грузия

Поправки предполагают изменение системы школьного образования 03.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-03T21:02+0400

2026-02-03T21:02+0400

2026-02-03T21:02+0400

реформа системы образования в грузии

грузия

новости

общество

образование

школа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/96/236969616_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_3803db7d1950fad8cc87a18b5404723d.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению поправок в закон "Об общем образовании", которые станут основой реформы школьного образования в стране. В Грузии школьное образование называется "общим образованием". Согласно грузинскому законодательству, "общее образование – это образование, целью которого является воспитание гражданина Грузии и подготовка его к следующей после общего образования профессиональной и общественной жизни". Поправки предполагают изменение системы школьного образования. В частности, школьное образование будет делиться на три этапа:На сегодняшний день обучение в двенадцатом классе обязательно. Учебники в государственных школах, как и программа обучения в школах, будут едиными. Аттестат о среднем образовании будет выдаваться по окончании десятого класса, а о полном общем образовании – по окончании одиннадцатого класса. Кроме того, возраст приема в первый класс школы увеличивается: теперь в школу смогут поступить дети, которым до 15 сентября включительно исполнится 6 лет. Также закон определяет обязанность ношения школьной формы в первом–шестом классах государственных школ. Частные школы будут принимать решение сами. При этом ученик может отказаться от ношения формы по согласованию со школой по состоянию здоровья. Части родителей придется приобретать форму. Остальным форму будет покупать правительство, которое до 1 июня 2026 года должно утвердить категории граждан, которым полагается школьная форма бесплатно. Кроме того, министерство образования должно определить правила использования гаджетов в школах. Как пояснили в ведомстве, речь идет не только о возможном запрете мобильных телефонов, но и планшетов, и электронных часов. Также поправками вводится ограничение на работу в школах осужденным за сексуальные преступления и тем, кто был уволен в связи с насилием над учениками. Но если для первых ограничение будет действовать пожизненно, то уволенным из-за инцидентов с насилием учителям будет запрещено работать всего три года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

реформа системы образования в грузии, грузия, новости, общество, образование, школа