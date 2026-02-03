https://sputnik-georgia.ru/20260203/tysyachi-nadpisey-na-zdaniyakh-v-tbilisi-meriya-obyavila-voynu-vandalam---video-296943501.html
Тысячи надписей на зданиях в Тбилиси: мэрия объявила войну вандалам – видео
Тысячи надписей на зданиях в Тбилиси: мэрия объявила войну вандалам – видео
Sputnik Грузия
Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил переломить ход истории и объявил войну вандализму. По словам мэра, стены тысяч зданий в столице раскрашены разными надписями, в... 03.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-03T16:41+0400
2026-02-03T16:41+0400
2026-02-03T17:08+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
каха каладзе
тбилиси
мэрия тбилиси
вандализм
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/03/296943328_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c820c4fbc783719176ba8246b39d93f5.jpg
Мэр поручил городским службам срочно закрасить все надписи на стенах домов и попросил МВД Грузии обращать особое внимание на такие факты и наказывать виновных."Вандалы портят дома, памятники культурного наследия, здания различных ведомств, выходы из станций метро, автобусные остановки", – обратил внимание Каладзе. Мэрия Тбилиси ежегодно тратит десятки миллионов лари на наведение порядка в городе и возвращение зданиям и объектам первоначального вида, заявил мэр столицы.Теперь штрафы за граффити и порчу фасадов зданий в Тбилиси возросли с 50 до 1 000 лари, за нарушения в зонах культурного наследия суммы штрафов будут еще выше.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/03/296943328_140:0:1100:720_1920x0_80_0_0_78c334d9806dede4c1838882b16b952f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси, вандализм, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси, вандализм, видеоклуб , видео
Тысячи надписей на зданиях в Тбилиси: мэрия объявила войну вандалам – видео
16:41 03.02.2026 (обновлено: 17:08 03.02.2026)
Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил переломить ход истории и объявил войну вандализму. По словам мэра, стены тысяч зданий в столице раскрашены разными надписями, в том числе оскорбительного и угрожающего содержания, и их число растет
Мэр поручил городским службам срочно закрасить все надписи на стенах домов и попросил МВД Грузии обращать особое внимание на такие факты и наказывать виновных.
"Вандалы портят дома, памятники культурного наследия, здания различных ведомств, выходы из станций метро, автобусные остановки", – обратил внимание Каладзе. Мэрия Тбилиси ежегодно тратит десятки миллионов лари на наведение порядка в городе и возвращение зданиям и объектам первоначального вида, заявил мэр столицы.
Теперь штрафы за граффити и порчу фасадов зданий в Тбилиси возросли с 50 до 1 000 лари, за нарушения в зонах культурного наследия суммы штрафов будут еще выше.