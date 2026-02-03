https://sputnik-georgia.ru/20260203/tysyachi-nadpisey-na-zdaniyakh-v-tbilisi-meriya-obyavila-voynu-vandalam---video-296943501.html

Тысячи надписей на зданиях в Тбилиси: мэрия объявила войну вандалам – видео

Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил переломить ход истории и объявил войну вандализму. По словам мэра, стены тысяч зданий в столице раскрашены разными надписями, в... 03.02.2026, Sputnik Грузия

Мэр поручил городским службам срочно закрасить все надписи на стенах домов и попросил МВД Грузии обращать особое внимание на такие факты и наказывать виновных."Вандалы портят дома, памятники культурного наследия, здания различных ведомств, выходы из станций метро, автобусные остановки", – обратил внимание Каладзе. Мэрия Тбилиси ежегодно тратит десятки миллионов лари на наведение порядка в городе и возвращение зданиям и объектам первоначального вида, заявил мэр столицы.Теперь штрафы за граффити и порчу фасадов зданий в Тбилиси возросли с 50 до 1 000 лари, за нарушения в зонах культурного наследия суммы штрафов будут еще выше.

