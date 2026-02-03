https://sputnik-georgia.ru/20260203/ushli-i-ne-vernulis-v-2025-godu-v-gruzii-bessledno-ischez-41-chelovek-296907708.html
Ушли и не вернулись: в 2025 году в Грузии бесследно исчез 41 человек
Ушли и не вернулись: в 2025 году в Грузии бесследно исчез 41 человек
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли 03.02.2026
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 января 2026 года официально считались 1 030 человек, из которых 41 – пропал в 2025 году, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – это мужчины. Что касается данных за 2025 год, то всего с начала года в Грузии пропали 123 человека, найти удалось только 82. При этом 13 человек были обнаружены мертвыми. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. При этом в 2025 году в Грузии пропали 10 иностранцев, 9 из которых были найдены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
