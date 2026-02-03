https://sputnik-georgia.ru/20260203/ushli-i-ne-vernulis-v-2025-godu-v-gruzii-bessledno-ischez-41-chelovek-296907708.html

Ушли и не вернулись: в 2025 году в Грузии бесследно исчез 41 человек

Ушли и не вернулись: в 2025 году в Грузии бесследно исчез 41 человек

Sputnik Грузия

Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли 03.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-03T13:34+0400

2026-02-03T13:34+0400

2026-02-03T13:34+0400

грузия

новости

общество

шида картли

имерети

тбилиси

пропавшие без вести в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348193_0:3:1339:756_1920x0_80_0_0_726d99a617898216fc382155b2dd5eec.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 января 2026 года официально считались 1 030 человек, из которых 41 – пропал в 2025 году, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – это мужчины. Что касается данных за 2025 год, то всего с начала года в Грузии пропали 123 человека, найти удалось только 82. При этом 13 человек были обнаружены мертвыми. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси, а также регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. При этом в 2025 году в Грузии пропали 10 иностранцев, 9 из которых были найдены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

шида картли

имерети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, шида картли, имерети, тбилиси, пропавшие без вести в грузии