В парламенте Грузии создана временная комиссия по ценам

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о создании временной комиссии парламента по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо.После прохождения всех процедур уже в четверг, 5 февраля, пройдет первое рабочее заседание комиссии. Комиссия будет состоять из 14 человек, из которых семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один – представитель партии "Евросоциалисты". Именной состав комиссии будет известен 4 февраля. Возглавит комиссию глава комитета экономической политики Шота Берекашвили. В рамках комиссии состоятся встречи с ведущими компаниями сектора, производителями, импортерами, дистрибьюторами и операторами розничных сетей. По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

