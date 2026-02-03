https://sputnik-georgia.ru/20260203/voyska-stran-nato-poyavyatsya-na-ukraine-posle-zaklyucheniya-mira---ryutte-296940937.html
Войска стран НАТО появятся на Украине после заключения мира – Рютте
Войска стран НАТО появятся на Украине после заключения мира – Рютте
03.02.2026
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Иностранные войска появятся на Украине сразу же после того, как будет заключено мирное соглашение, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая во вторник в Верховной раде.Он уточнил, что это будут и самолеты, и поддержка в море, но от тех стран НАТО, "кто согласился" отправить свои войска на Украину.В Москве неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и грозит резкой эскалацией.Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных – в том числе НАТО – на Украине, подчеркивали в Кремле. При этом там отмечали, что основной причиной текущего конфликта стала именно попытка НАТО проникнуть на Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Иностранные войска появятся на Украине сразу же после того, как будет заключено мирное соглашение, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая во вторник в Верховной раде.
"Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся (иностранные – Sputnik) вооруженные силы", – сказал Рютте, выступление которого транслировал телеканал украинского парламента.
Он уточнил, что это будут и самолеты, и поддержка в море, но от тех стран НАТО, "кто согласился" отправить свои войска на Украину.
В Москве неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и грозит резкой эскалацией.
Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных – в том числе НАТО – на Украине, подчеркивали в Кремле. При этом там отмечали, что основной причиной текущего конфликта стала именно попытка НАТО проникнуть на Украину.