Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выслали более полусотни человек

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выслали более полусотни человек

В январе этого года из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина 04.02.2026

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из Грузии 57 иностранцев, которые незаконно находились на территории страны, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди депортированных – граждане Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В январе этого года из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина. В соответствии с действующим законодательством, лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

