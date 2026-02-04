https://sputnik-georgia.ru/20260204/chetvero-narkotorgovtsev-zaderzhany-v-tbilisi-sredi-nikh-grazhdane-irana-i-belarusi-296967102.html

Четверо наркоторговцев задержаны в Тбилиси, среди них граждане Ирана и Беларуси

Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 04.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси в разное время задержала четырех человек – двоих граждан Грузии, гражданина Беларуси и Ирана – по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, содействии их незаконной продаже, а также в незаконном употреблении наркотиков без рецепта врача, сообщили в пресс-службе МВД. Возраст задержанных 27, 34, 39, 56 лет. Один из задержанных, гражданин Грузии, был ранее судим. В ходе личного обыска задержанных правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства, расфасованные для продажи, в том числе метадон и сушеную марихуану. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

