Что мы едим? В Гори выявили незаконные скотобойни
Что мы едим? В Гори выявили незаконные скотобойни
04.02.2026
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии обнаружили три нелегальные скотобойни в Гори (регион Шида Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверок выявлены серьезные нарушения: несоблюдение санитарных норм, ненадлежащая мойка и дезинфекция, а также забой животных без ветеринарного контроля. Предприятия работали без соответствующей регистрации в реестре и разрешения Национального агентства продовольствия Грузии. Предприниматели оштрафованы, а работа скотобоен приостановлена. По данным агентства, контроль за производством, переработкой и продажей мяса – приоритетная задача, поэтому инспекторы ежедневно проверяют предприятия по всей Грузии, активно выявляя незаконную продукцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
