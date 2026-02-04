https://sputnik-georgia.ru/20260204/chto-my-edim-v-gori-vyyavili-nezakonnye-skotoboyni-296943857.html

Что мы едим? В Гори выявили незаконные скотобойни

Предприятия работали без соответствующей регистрации в реестре и разрешения Национального агентства продовольствия Грузии 04.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии обнаружили три нелегальные скотобойни в Гори (регион Шида Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверок выявлены серьезные нарушения: несоблюдение санитарных норм, ненадлежащая мойка и дезинфекция, а также забой животных без ветеринарного контроля. Предприятия работали без соответствующей регистрации в реестре и разрешения Национального агентства продовольствия Грузии. Предприниматели оштрафованы, а работа скотобоен приостановлена. По данным агентства, контроль за производством, переработкой и продажей мяса – приоритетная задача, поэтому инспекторы ежедневно проверяют предприятия по всей Грузии, активно выявляя незаконную продукцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

