Движение грузовиков в направлении трех границ запрещено из-за погоды в Грузии

При этом движение других видов транспортных средств разрешено 04.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение грузовых автомобилей временно запрещено на автомагистралях международного значения "Ахалкалаки-Карцахи" (грузино-турецкая граница) и "Ахалцихе-Ниноцминда" (грузино-армянская граница) в связи со сложными метеорологическими условиями, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действуют с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели. При этом движение других видов транспортных средств разрешено. Кроме того, с 2 февраля закрыт КПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) для всех видов транспортных средств. На участке "Гудаури (Поста) - Коби" трассы международного значения "Мцхета-Степанцминда-Ларс" сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

