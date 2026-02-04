https://sputnik-georgia.ru/20260204/gruziya-gotova-perevernut-stranitsu-v-otnosheniyakh-s-ssha--papuashvili-296952470.html
Грузия готова "перевернуть страницу" в отношениях с США – Папуашвили
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия готова начать новый этап отношений с США и оставить позади негативную практику предыдущей администрации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так Папуашвили прокомментировал встречу замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом в Вашингтоне. По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений между Грузией и США, а также важность обновления стратегического партнерства. "С нашей стороны существует готовность перезагрузить отношения, чтобы оставить позади ту вредоносную практику, которую предыдущая администрация проводила против грузинского народа, в том числе через вмешательство в грузинские выборы, что было частью политики администрации Байдена. Мы готовы перевернуть эту страницу и перезагрузить отношения между Грузией и США", — сказал Папуашвили. При этом глава грузинского законодательного органа подчеркнул, что рабочие отношения между внешнеполитическими ведомствами США и Грузии идут в обычном порядке. "Это была рабочая встреча, касающаяся двусторонних отношений. Что касается политических отношений между государствами, мы по-прежнему находимся в режиме ожидания", — отметил он Папуашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" так и не получила.
