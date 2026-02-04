https://sputnik-georgia.ru/20260204/gruziya-i-vsemirnaya-turistskaya-organizatsiya-oon-ukreplyayut-sotrudnichestvo-296957318.html

Грузия и Всемирная туристская организация ООН укрепляют сотрудничество

Шейха Нассер Аль-Новайс стала первой женщиной на этом посту, сменив Зураба Пололикашвили 04.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Многолетнее плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и Всемирной туристской организацией ООН обсудили на встрече премьер-министр Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь организации Шейха Нассер Аль-Новайс, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Встреча состоялась в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита, и в ней приняли участие глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. Генеральный секретарь поблагодарила правительство Грузии за поддержку ее кандидатуры во время выборов генсека. Особое внимание было уделено позитивной динамике роста туризма в Грузии и разнообразным туристическим возможностям страны. Было отмечено, что в 2025 году число иностранных туристов, посетивших Грузию, превысило 5,5 миллиона, что является историческим максимумом. Встреча также была посвящена шагам, предпринятым правительством Грузии для дальнейшего развития туристического потенциала страны. Шейха Нассер Аль-Новайс была избрана генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН на период 2026-2029 годов в мае прошлого года. Она стала первой женщиной на этом посту, сменив Зураба Пололикашвили. Всемирный правительственный саммит проходит в Дубае с 3 по 5 февраля. В нем принимают участие 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч участников. Во время своего выступления на саммите премьер-министр отметил важность Среднего коридора как "неизбежного условия для глобальной торговли". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

