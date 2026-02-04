Грузия укрепляет сотрудничество с ОАЭ в сфере государственного управления

https://sputnik-georgia.ru/20260204/gruziya-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-oae-v-sfere-gosudarstvennogo-upravleniya-296951195.html
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты оформили Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере обмена правительственным опытом, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии. Документ подписали руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и государственный министр ОАЭ, генеральный секретарь Кабинета министров Марьям Аль Хаммади. По словам Жоржолиани, меморандум будет способствовать взаимному обмену успешным опытом, совершенствованию управления и внедрению инновационных практик. "Меморандум предусматривает обмен опытом между правительствами по таким важным направлениям, как стратегическое планирование и исполнение стратегических документов. В этом направлении у нас уже есть текущий проект, который предусматривает внедрение соответствующей электронной системы мониторинга для достижения стратегических целей", – заявил Жоржолиани. Церемония подписания меморандума состоялась в Дубае в рамках Всемирного правительственного саммита. В мероприятии принимает участие грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
