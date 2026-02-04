https://sputnik-georgia.ru/20260204/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--dannye-za-yanvar-296947296.html

Как изменились цены в Грузии – данные за январь

В январе 2026 года, по сравнению с декабрем 2025 года, уровень инфляции составил 1,2%

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2026 года к январю 2025 года) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) в Грузии составила 4%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,6%), в сферах здравоохранения (8,3%), гостиниц и ресторанов (8,1%), на алкогольную и табачную продукцию (3,5%) и в области образования (2,2%). Цены снизились на связь (4,6%), отдых и развлечения (2,5%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (0,6%), и транспорт (0,3%). На коммунальные услуги цены остались неизменными. В январе 2026 года, по сравнению с декабрем 2025 года, уровень инфляции составил 1,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

