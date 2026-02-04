https://sputnik-georgia.ru/20260204/kak-vy-otsenivaete-initsiativu-po-sliyaniyu-dvukh-universitetov-gruzii--tgu-i-gpi-296936848.html
Как вы оцениваете инициативу по слиянию двух университетов Грузии – ТГУ и ГПИ?
Как вы оцениваете инициативу по слиянию двух университетов Грузии – ТГУ и ГПИ?
Sputnik Грузия
04.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-04T14:31+0400
2026-02-04T14:31+0400
2026-02-04T14:31+0400
грузия
новости
образование
образование в грузии
реформа системы образования в грузии
система образования
общество
опрос
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c192f7a397853eabc72a442ceba5bc14.jpg
2026
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25159c97ea3c9dd33050dd820ee4aa03.jpg
Sputnik Грузия
грузия, новости, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования, общество, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
грузия, новости, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования, общество, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Как вы оцениваете инициативу по слиянию двух университетов Грузии – ТГУ и ГПИ?
© photo: Sputnik / StringerТбилисские купола - Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться