Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Начало февраля в Грузии, похоже, выдалось довольно ветреным 04.02.2026, Sputnik Грузия
погода, грузия, новости, тбилиси, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
20:21 04.02.2026 (обновлено: 21:06 04.02.2026)
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Теплая, преимущественно сухая и ветреная погода сохранится на территории Западной Грузии до 8 февраля, в то время как в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки и туман, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси возможны небольшие осадки и туман, температура воздуха ночью составит -1, +1 градус, днем +8, +10 градусов.
В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается преимущественно сухая погода. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +7, +9, днем +17, +19 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – будет преимущественно сухая погода и сильный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +6, +8, днем +16, +18 градусов.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – ожидается преимущественно ясная погода. Местами будет дуть сильный восточный ветер. Ночью температура воздуха -2, + 2 градуса, днем +13, +15 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – преимущественно ясная погода. Ночью температура воздуха -6 ,-8, днем +6, +8 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – местами возможны небольшие осадки и туман. Ночью температура воздуха -2, 0 градусов, днем +10, +12.
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – местами возможны небольшие осадки и туман. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +3, +8 градусов.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами возможен небольшой снег и туман. Температура воздуха ночью -6, -8, днем +7, +9 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – местами возможен небольшой снег и туман. Температура воздуха ночью -10, -12 градусов, днем -2, +3 градуса.