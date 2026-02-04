https://sputnik-georgia.ru/20260204/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-fevralya-2026-296947963.html

Какой сегодня церковный праздник: 4 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 4 февраля 2026

По православному церковному календарю 4 февраля 2024 отмечают день памяти святых Тимофея, Анастасия, Макария и других 04.02.2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 4 февраля поминают святого Тимофея, апостола из числа 70-ти учеников Христа.Родился будущий апостол в семье эллина и иудейки в городе Листры (территория современной Турции). Воспитанный в иудейской вере, Тимофей был обращен ко Христу первоверховным апостолом Павлом в 52 году. Он уверовал в Спасителя во время чудесного исцеления святым Павлом хромого от рождения человека.Святой Тимофей стал одним из самых преданных и усердных учеников апостола Павла, который называл его "возлюбленным сыном". По поручению своего наставника он проповедовал фессалоникийцам, коринфянам и филиппийцам.Апостол Тимофей, рукоположенный святым Павлом в 65 году в епископа Ефесской церкви, 15 лет управлял ею. Находясь в римской темнице первоверховный апостол, зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе на последнее свидание верного ученика и друга – святого Тимофея.Апостол Тимофей также закончил жизнь мученически. Произошло это в 80 году. Язычники проводили в Ефесе праздник в честь идолов и носили по городу истуканов, сопровождая обрядами и песнями.Епископ Тимофей, стараясь остановить и вразумить ослепленных идолопоклонников, проповедовал им истинную веру. Озлобленные язычники бросились на апостола – били его, влачили по земле и побили камнями.Анастасий ПерсянинПо церковному календарю 4 февраля поминают преподобномученика Анастасия Персянина.Родился будущий святой в семье персидского волхва, знаменитого учителя чародейства Вава. Мальчика назвали Магундат. Повзрослев, он служил в войсках царя Хозроя II, который, победив в войне греков и разграбив святой город Иерусалим в 614 году, увез в Персию Животворящий Крест Господень.Персов поражали великие чудеса, совершавшиеся от Креста Господня. Магундат, расспрашивая всех о святыне, узнал, что на нем Сам Господь перенес крестные страдания для спасения людей.В Халкидоне, где на время остановились персидские войска, юноша, ознакомившись с истинами христианской веры, крестился с именем Анастасий. Затем он принял постриг и семь лет провел в одном из Иерусалимских монастырей в иноческих подвигах и трудах.Как-то ему было видение. Во сне светлый муж подал Анастасию чашу со словами: "Возьми и пей". Осушив чашу, преподобный почувствовал неизъяснимую сладость. Видение святой воспринял как предсказание о своей мученической кончине и, тайно покинув обитель, направился в Кесарию Палестинскую.Преподобного схватили и всячески пытались заставить отречься. Когда ни уговоры, ни угрозы не поколебали веры преподобномученика, его подвергли жестоким пыткам, а затем удавили. Произошло это в 628 году.Белевский чудотворецПо церковному календарю 4 февраля поминают преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.Родился будущий святой в 1539 году. Постриг с именем Онуфрий принял в ранней молодости и в 1585-м основал Жабынский монастырь, недалеко от города Белева.Обитель полностью разорили польские войска в 1615 году. Преподобный, вернувшись на пепелище, стал возобновлять монастырь. На месте деревянной церкви построили каменную в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.Однажды в смутное время преподобный встретил польского солдата, заблудившегося в этой безводной местности, и изнемогавшего от жажды. Святой с молитвой к Спасителю ударил жезлом о землю и забил родник, и он напоил умирающего солдата.Через несколько лет, отказавшись от настоятельства, преподобный принял схиму и поселился у того родника. Скончался святой в 1623 году.ИмениныПо церковному календарю 4 февраля именины отмечают Агафон, Анастасий, Георгий, Гавриил, Ефим, Иосиф, Иван, Леонтий, Николай, Макар, Петр, Тимофей и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

