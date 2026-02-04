https://sputnik-georgia.ru/20260204/konferentsiya-naisdrontekh-2026-v-moskve-suverennaya-aviatsiya-i-drony-v-obschem-nebe-296951588.html

Конференция НАИС/ДРОНТЕХ-2026 в Москве: суверенная авиация и дроны в общем небе

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС проходит с 4 по 5 февраля в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве, сообщили организаторы. Выставка посвящена развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры и проводится при поддержке Минпромторга РФ, Минтранса РФ, Росавиации, Ространсмодернизации и Ространснадзора.В 2026 году экспозиция размещена на площади более 11 000 кв. м. Свыше 200 компаний из России, Беларуси и Китая представляют решения и разработки в рамках НАИС и впервые проходящей на этой площадке выставки беспилотных комплексов ДРОНТЕХ.Отдельный блок экспозиции посвящен двигателестроению. В числе представленных разработок заявлены существующие и перспективные решения, включая ПД-8. Также, по данным организаторов, впервые широкой публике покажут вертолет Ми-34М1.На выставке представлены техника и решения для наземного обслуживания воздушных судов, аэродромное электрооборудование, системы комплексной безопасности аэропортов. В том числе решения по мониторингу инфраструктуры, защите от птиц, противопожарные технологии.В рамках ДРОНТЕХ заявлены гражданские беспилотники различных классов, системы связи и навигации нового поколения, решения для защиты от дронов, перехвата и мониторинга воздушного пространства, аккумуляторные технологии, увеличивающие время полета. Часть разработок планируется демонстрировать в действии в режиме реального времени.Деловая программа форума "НАИС/ДРОНТЕХ" включает более 30 мероприятий. В ней, как отмечается, ожидается участие более 2000 специалистов. В повестке модернизация авиационной инфраструктуры, цифровизация, повышение эффективности работы аэропортов и авиационных предприятий, вопросы безопасности полетов и развитие отрасли. Отдельный блок посвящен беспилотной авиации и ее интеграции в общее воздушное пространство.На форуме, по информации организаторов, планируется обсуждение итогов применения беспилотных воздушных судов и практики регулирования по результатам 2025 года, внедрения системы единой идентификации БВС, опыта эксплуатации беспилотников в гражданской авиации, региональных моделей развития БАС и роли операторов инфраструктуры.Также заявлены темы защищенных сетей связи и навигации, использования идентификационных данных для организации движения БВС и противодействия несанкционированным полетам, концепции "бесшовного цифрового неба", состояния экосистемы БПЛА, рыночной практики, сервиса и поддержки для масштабирования решений.На мероприятии 5–6 февраля запланированы церемонии вручения премий "Воздушные ворота России", RUSky Awards (Премия "Лучший аэропорт России"), а также впервые учрежденной премии-стипендии НАИС имени Е.К. Киселя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

