Курс лари на среду – 2,6893 GEL/$

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 февраля в размере 2,6893 GEL/$1. 04.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 февраля в размере 2,6893 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 по отношению к доллару.

