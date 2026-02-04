https://sputnik-georgia.ru/20260204/lechenie-onkozabolevaniy-v-gruzii-kak-gosudarstvo-pomogaet-zhitelyam---video-296966757.html

Лечение онкозаболеваний в Грузии: как государство помогает жителям – видео

Лечение онкозаболеваний в Грузии: как государство помогает жителям – видео

Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны. Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. 04.02.2026

Кроме лимита в 25 тыс. лари, выделяемого государством на лечение каждого жителя, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые можно бесплатно получить по рецепту врача. С 2023 года всем гражданам власти Грузии финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.Для детей власти Грузии оплачивают в ряде случаев лечение за границей – в Турции, Израиле и Испании. В 2012 году на программу онкологии выделялось всего 17 млн лари. В последние годы власти ежегодно выделяют на это более 250 млн лари.

