Кроме лимита в 25 тыс. лари, выделяемого государством на лечение каждого жителя, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые можно бесплатно получить по рецепту врача. С 2023 года всем гражданам власти Грузии финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.Для детей власти Грузии оплачивают в ряде случаев лечение за границей – в Турции, Израиле и Испании. В 2012 году на программу онкологии выделялось всего 17 млн лари. В последние годы власти ежегодно выделяют на это более 250 млн лари.
Лечение онкозаболеваний в Грузии: как государство помогает жителям – видео
18:26 04.02.2026 (обновлено: 19:39 04.02.2026)
Кроме лимита в 25 тыс. лари, выделяемого государством на лечение каждого жителя, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые можно бесплатно получить по рецепту врача. С 2023 года всем гражданам власти Грузии финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.
Для детей власти Грузии оплачивают в ряде случаев лечение за границей – в Турции, Израиле и Испании. В 2012 году на программу онкологии выделялось всего 17 млн лари. В последние годы власти ежегодно выделяют на это более 250 млн лари.