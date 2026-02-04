https://sputnik-georgia.ru/20260204/maslenitsa-2026-kogda-otmechayut-samyy-vkusnyy-prazdnik-296968845.html

Масленица 2026: когда отмечают самый вкусный праздник?

Масленицу, или самый вкусный и веселый праздник, который символизирует проводы зимы, отмечают в феврале-марте 04.02.2026, Sputnik Грузия

Когда отмечают Масленицу, или самый вкусный и веселый праздник в 2026 году, читайте в Sputnik Грузия. Кода отмечают Масленицу Каждый год дата празднования Масленицы разная, потому что привязана к православной Пасхе. Ежегодно Масленицу начинают отмечать за неделю до Великого поста – праздник длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем.В церковном календаре масленичная неделя называется Сырной, в 2026-м она выпадает на 16-22 февраля, а с 23 февраля начнется Великий пост. В период масленичной недели верующие, которые планируют соблюдать самый длительный и строгий пост в году, отказываются от мяса и мясных продуктов. Во все времена Масленица славилась обильной и вкусной едой – люди перед длительным постом стараются от души полакомиться вкусными блюдами. Блины — главное блюдо Масленицы, которые в этот праздник получаются особенно вкусными. Материал подготовлен на основе открытых источников

