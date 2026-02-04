Грузия
Майя Ломидзе: Грузия в ТОП5 востребованных направлений для россиян в 2026 году
Грузия входит в пятерку самых востребованных направлений для россиян в 2026 году. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Майя Ломидзе: Грузия в ТОП5 востребованных направлений для россиян в 2026 году

16:24 04.02.2026 (обновлено: 16:39 04.02.2026)
Грузия входит в пятерку самых востребованных направлений для россиян в 2026 году. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Республики Закавказья – Грузия, Армения и Азербайджан – входят в число востребованных направлений, однако значительная часть потока связана с транзитом. Особенно это касается Азербайджана, который используется как удобный пересадочный узел для полетов в Европу.

Беларусь сохраняет лидерство среди направлений ближнего зарубежья и остается самым популярным выбором для туристов. По словам эксперта, страна на протяжении многих лет удерживает первое место благодаря оптимальному соотношению цены и качества, которое остается ключевым фактором при выборе поездки.

Заметно вырос интерес к Узбекистану. Направление вошло в программы крупных федеральных туроператоров, которые ранее не работали с этим рынком. Также фиксируется нишевый спрос на поездки в Киргизию, в меньшей степени – в Таджикистан.

Казахстан, по оценке эксперта, остается важным направлением делового и блайжер-туризма. Туристы совмещают рабочие поездки с кратким отдыхом, выбирая как природные маршруты, так и экскурсионные программы в крупных городах.
