https://sputnik-georgia.ru/20260204/mayya-lomidze-gruziya-v-top5-vostrebovannykh-napravleniy-dlya-rossiyan-v-2026-godu-296958146.html

Майя Ломидзе: Грузия в ТОП5 востребованных направлений для россиян в 2026 году

Майя Ломидзе: Грузия в ТОП5 востребованных направлений для россиян в 2026 году

Sputnik Грузия

Грузия входит в пятерку самых востребованных направлений для россиян в 2026 году. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эксклюзивном... 04.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-04T16:24+0400

2026-02-04T16:24+0400

2026-02-04T16:39+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

россия

туризм

туризм в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/04/296957975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_334e3c5b4a786755c26d2dd438dec308.jpg

Республики Закавказья – Грузия, Армения и Азербайджан – входят в число востребованных направлений, однако значительная часть потока связана с транзитом. Особенно это касается Азербайджана, который используется как удобный пересадочный узел для полетов в Европу.Беларусь сохраняет лидерство среди направлений ближнего зарубежья и остается самым популярным выбором для туристов. По словам эксперта, страна на протяжении многих лет удерживает первое место благодаря оптимальному соотношению цены и качества, которое остается ключевым фактором при выборе поездки.Заметно вырос интерес к Узбекистану. Направление вошло в программы крупных федеральных туроператоров, которые ранее не работали с этим рынком. Также фиксируется нишевый спрос на поездки в Киргизию, в меньшей степени – в Таджикистан.Казахстан, по оценке эксперта, остается важным направлением делового и блайжер-туризма. Туристы совмещают рабочие поездки с кратким отдыхом, выбирая как природные маршруты, так и экскурсионные программы в крупных городах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, туризм, туризм в грузии, видео