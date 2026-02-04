https://sputnik-georgia.ru/20260204/parlament-gruzii-utverdil-pravila-shkolnoy-reformy-kogda-novshestvo-vstupit-v-silu-296956026.html

Парламент Грузии утвердил правила школьной реформы: когда новшество вступит в силу?

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект поправок в закон "Об общем образовании", который касается новой реформы в школах страны. Основной концепцией реформы является переход на 11-летнее обучение вместо существующего 12-летнего. При этом после получения аттестата о полном образовании дети, по своему выбору, смогут дополнительно отучиться в 12-м классе. Кроме того, все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Согласно поправкам, учиться 11 лет вместо 12-ти будут школьники, которые в 2026/2027 учебном году пойдут в десятый класс. А вот нынешних десятиклассников это новшество не коснется. Им придется учиться 12 лет. Как пояснили в Минобразования, согласно новшеству, обучение по школьной программе для учеников, которые будут учиться 11 лет, будет завершено за 10 лет. Школьная программа XI класса станет подготовкой к Единым национальным экзаменам, и ученик выберет те предметы, которые он планирует сдавать при поступлении в вуз. Еще одним новшеством, согласно поправкам, станет возраст приема в школу. С 2026/2027 года в первый класс будут принимать только тех детей, которым до 15 сентября исполнилось шесть лет. До сих пор в первоклассники брали тех, кому до 1 декабря исполняется 6 лет.В министерстве поясняют, что дата определена началом учебного года в Грузии и больше меняться не будет. Также новшеством станет введение в государственных школах Грузии обязательной школьной формы уже с 2026/2027 года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно. Как пояснили в министерстве образования, цены на форму будут доступны для всех жителей страны, а ряд категорий граждан получат ее бесплатно. Правительство Грузии определит тех, кому будет выдана бесплатная форма, до июня 2026 года. Также министерство образования утвердит порядок использования гаджетов в школах. Как пояснили в ведомстве, речь идет не только о возможном запрете мобильных телефонов, но и планшетов, и электронных часов. Ожидается, что запрет распространится как на учеников, так и на учителей. Поправки вступят в силу поэтапно до 1 сентября 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

