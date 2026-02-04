https://sputnik-georgia.ru/20260204/parlament-gruzii-utverdil-sostav-komissii-po-tsenam-kak-raspredelilis-kvoty-296952061.html
Парламент Грузии утвердил состав комиссии по ценам: как распределились квоты
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии определил количество членов и пропорциональные квоты представительства временной комиссии по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо, сообщили в пресс-службе парламента.
Комиссия будет состоять из 14 членов, из которых семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один – представитель партии "Евросоциалисты". Возглавит комиссию глава комитета экономической политики Шота Берекашвили
"Комиссия будет работать до конца апреля, при этом планируется активная коммуникация с бизнес-сектором", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили.
Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили отметил, что в Грузии есть возможности для регулирования цен. По его словам, работа парламентской комиссии будет организована на высоком уровне, и уже через 2-3 месяца общество сможет четко увидеть, где именно находится ресурс для регулирования цен.
Комитет по процедурным вопроса направит заключение в бюро парламента, которое на ближайшем заседании утвердит количество членов временной комиссии и пропорциональные квоты ее состава.
Первое рабочее заседание комиссии пройдет 5 февраля.
По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии.
Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.