Парламент Грузии утвердил состав комиссии по ценам: как распределились квоты

Парламент Грузии утвердил состав комиссии по ценам: как распределились квоты

04.02.2026

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии определил количество членов и пропорциональные квоты представительства временной комиссии по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо, сообщили в пресс-службе парламента. Комиссия будет состоять из 14 членов, из которых семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один – представитель партии "Евросоциалисты". Возглавит комиссию глава комитета экономической политики Шота Берекашвили "Комиссия будет работать до конца апреля, при этом планируется активная коммуникация с бизнес-сектором", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили отметил, что в Грузии есть возможности для регулирования цен. По его словам, работа парламентской комиссии будет организована на высоком уровне, и уже через 2-3 месяца общество сможет четко увидеть, где именно находится ресурс для регулирования цен. Комитет по процедурным вопроса направит заключение в бюро парламента, которое на ближайшем заседании утвердит количество членов временной комиссии и пропорциональные квоты ее состава. Первое рабочее заседание комиссии пройдет 5 февраля. По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

