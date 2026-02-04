https://sputnik-georgia.ru/20260204/perezagruzka-otnosheniy-gruziya-ssha-chto-obsudili-v-gosdepartamente-296949892.html

Перезагрузка отношений Грузия-США: что обсудили в Госдепартаменте

Перезагрузка отношений Грузия-США: что обсудили в Госдепартаменте

04.02.2026

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Ключевые вопросы двусторонних отношений между Грузией и США, а также важность обновления стратегического партнерства обсудил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на встрече с помощником государственного секретаря США Бренданом Ханраханом, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. По информации ведомства, встреча в Государственном департаменте США состоялась в рамках рабочего визита замглавы грузинского внешнеполитического ведомства в Вашингтон. Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер. "В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. Грузинская сторона вновь подчеркнула готовность к перезагрузке отношений с США и важность обновления стратегического партнерства", – говорится в сообщении пресс-службы МИД. Отдельное внимание было уделено текущим процессам в регионе и перспективам дальнейшего сотрудничества с Грузией. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

