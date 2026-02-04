Прокуратура Грузии расследует коррупцию на вагоноремонтном заводе в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20260204/prokuratura-gruzii-rassleduet-korruptsiyu-na-vagonoremontnom-zavode-v-tbilisi-296956198.html
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам растрат и присвоения средств в тбилисском филиале завода по ремонту составов электропоездов с использованием служебных полномочий, говорится в сообщении ведомства. По данным Генпрокуратуры Грузии, причиной начала расследования стали результаты внутреннего аудита мэрии Тбилиси. По этому делу накануне, 3 февраля, были произведены первые обыски. АО "Тбилисский филиал завода по ремонту составов электропоездов" частично принадлежит Тбилисской транспортной компании. Директором АО является Гела Дзидзиашвили. С 2017 года мэрия ремонтирует все вагоны составов метрополитена с целью продления срока их службы. Ремонт вагонов обошелся тбилисскому бюджету сотни миллионов лари.
