https://sputnik-georgia.ru/20260204/prokuratura-gruzii-rassleduet-korruptsiyu-na-vagonoremontnom-zavode-v-tbilisi-296956198.html

Прокуратура Грузии расследует коррупцию на вагоноремонтном заводе в Тбилиси

Прокуратура Грузии расследует коррупцию на вагоноремонтном заводе в Тбилиси

Sputnik Грузия

Причиной начала расследования стали результаты внутреннего аудита мэрии Тбилиси 04.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-04T14:43+0400

2026-02-04T14:43+0400

2026-02-04T15:08+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по фактам растрат и присвоения средств в тбилисском филиале завода по ремонту составов электропоездов с использованием служебных полномочий, говорится в сообщении ведомства. По данным Генпрокуратуры Грузии, причиной начала расследования стали результаты внутреннего аудита мэрии Тбилиси. По этому делу накануне, 3 февраля, были произведены первые обыски. АО "Тбилисский филиал завода по ремонту составов электропоездов" частично принадлежит Тбилисской транспортной компании. Директором АО является Гела Дзидзиашвили. С 2017 года мэрия ремонтирует все вагоны составов метрополитена с целью продления срока их службы. Ремонт вагонов обошелся тбилисскому бюджету сотни миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси