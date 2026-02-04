https://sputnik-georgia.ru/20260204/putin-provodit-videokonferentsiyu-s-si-tszinpinom---video-296960912.html
Путин проводит видеоконференцию с Си Цзиньпином - видео
Путин проводит видеоконференцию с Си Цзиньпином - видео
Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с главой КНР Си Цзиньпином. 04.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-04T13:00+0400
2026-02-04T13:00+0400
2026-02-04T16:39+0400
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
Путин проводит видеоконференцию с Си Цзиньпином - видео
13:00 04.02.2026 (обновлено: 16:39 04.02.2026)
Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с главой КНР Си Цзиньпином.