https://sputnik-georgia.ru/20260204/snyaty-ogranicheniya-na-proezd-gruzovikov-k-granitsam-gruzii-s-turtsiey-i-armeniey-296963751.html
Сняты ограничения на проезд грузовиков к границам Грузии с Турцией и Арменией
Сняты ограничения на проезд грузовиков к границам Грузии с Турцией и Арменией
Sputnik Грузия
Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели 04.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-04T17:07+0400
2026-02-04T17:07+0400
2026-02-04T17:28+0400
грузия
новости
армения
турция
дороги
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286595944_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fcab5d30cf28a3dfeb06ee49a419108e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение грузовых автомобилей восстановлено на автомагистралях международного значения Ахалкалаки-Карцахи (грузино-турецкая граница) и Ахалцихе-Ниноцминда (грузино-армянская граница), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели. При этом движение других видов транспортных средств было разрешено. Кроме того, со 2 февраля закрыт КПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) для всех видов транспортных средств. На участке Гудаури (Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286595944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0683d61b89c1163d192e7b044559b1f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, армения, турция, дороги
грузия, новости, армения, турция, дороги
Сняты ограничения на проезд грузовиков к границам Грузии с Турцией и Арменией
17:07 04.02.2026 (обновлено: 17:28 04.02.2026)
Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение грузовых автомобилей восстановлено на автомагистралях международного значения Ахалкалаки-Карцахи (грузино-турецкая граница) и Ахалцихе-Ниноцминда (грузино-армянская граница), сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели. При этом движение других видов транспортных средств было разрешено.
Кроме того, со 2 февраля закрыт КПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) для всех видов транспортных средств. На участке Гудаури (Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется высокий уровень лавинной опасности.