https://sputnik-georgia.ru/20260204/snyaty-ogranicheniya-na-proezd-gruzovikov-k-granitsam-gruzii-s-turtsiey-i-armeniey-296963751.html

Сняты ограничения на проезд грузовиков к границам Грузии с Турцией и Арменией

Сняты ограничения на проезд грузовиков к границам Грузии с Турцией и Арменией

Sputnik Грузия

Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели 04.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-04T17:07+0400

2026-02-04T17:07+0400

2026-02-04T17:28+0400

грузия

новости

армения

турция

дороги

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286595944_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fcab5d30cf28a3dfeb06ee49a419108e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Движение грузовых автомобилей восстановлено на автомагистралях международного значения Ахалкалаки-Карцахи (грузино-турецкая граница) и Ахалцихе-Ниноцминда (грузино-армянская граница), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения действовали с ночи из-за снегопада, низкой температуры и метели. При этом движение других видов транспортных средств было разрешено. Кроме того, со 2 февраля закрыт КПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) для всех видов транспортных средств. На участке Гудаури (Поста) - Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, армения, турция, дороги